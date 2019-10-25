Başak Dizer ve Deniz Marşan sessiz sedasız dükkanlarını boşalttı

Başak Dizer ve Deniz Marşan, 2017 yılında, Nişantaşı'nın en işlek caddesinde Room & Rumours adlı mekan açmışlar, bir yıl sonra küçülmeye giderek, Mim Kemal Öke Caddesi'ndeki mağazaya taşınmışlardı. İkilinin bir ay önce dükkanı sessiz sedasız boşalttığı ortaya çıktı...

Stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ ve yakın arkadaşı Deniz Marşan’ın 2017 yılında Nişantaşı Valikonağı Caddesi’nde açtıkları Room & Rumours adlı mekan, yaklaşık bir yıl sonra Mim Kemal Öke Caddesi’nde küçük bir mekana taşınmış ve ikilinin maddi zorluklardan dolayı küçülmeye gittiği söylenmişti…

Marşan ve Dizer’in yaklaşık bir ay önce sessiz sedasız mağazayı boşalttıkları ve yeni kiracıların mekana yerleştikleri ortaya çıktı. İkilinin yakın dostları, bu durumu yatırımcı ortaklarına bağlıyor ve ‘Çok fazla yatırım yaptılar, herkesin akın akın mekana gideceğini düşündüler ama maalesef her şey beklentilerinin altında kaldı’ diyor.

Başak Dizer ve Deniz Marşan, bundan böyle sadece internet siteleri üzerinden satış yapacaklar…