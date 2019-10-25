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Başak Dizer ve Deniz Marşan sessiz sedasız dükkanlarını boşalttı
Başak Dizer ve Deniz Marşan sessiz sedasız dükkanlarını boşalttı
Başak Dizer ve Deniz Marşan, 2017 yılında, Nişantaşı'nın en işlek caddesinde Room & Rumours adlı mekan açmışlar, bir yıl sonra küçülmeye giderek, Mim Kemal Öke Caddesi'ndeki mağazaya taşınmışlardı. İkilinin bir ay önce dükkanı sessiz sedasız boşalttığı ortaya çıktı...
Magazin 25 Ekim 2019 - 11:49

Stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ ve yakın arkadaşı Deniz Marşan’ın 2017 yılında Nişantaşı Valikonağı Caddesi’nde açtıkları Room & Rumours adlı mekan, yaklaşık bir yıl sonra Mim Kemal Öke Caddesi’nde küçük bir mekana taşınmış ve ikilinin maddi zorluklardan dolayı küçülmeye gittiği söylenmişti…

Başak Dizer Tatlıtuğ ve Deniz Marşan

Marşan ve Dizer’in yaklaşık bir ay önce sessiz sedasız mağazayı boşalttıkları ve yeni kiracıların mekana yerleştikleri ortaya çıktı. İkilinin yakın dostları, bu durumu yatırımcı ortaklarına bağlıyor ve ‘Çok fazla yatırım yaptılar, herkesin akın akın mekana gideceğini düşündüler ama maalesef her şey beklentilerinin altında kaldı’ diyor.

Başak Dizer

Başak Dizer ve Deniz Marşan, bundan böyle sadece internet siteleri üzerinden satış yapacaklar…

Başak Dizer Tatlıtuğ, şu an eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte tatilde…

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