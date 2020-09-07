Bay Yanlış 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Ezgi ve Özgür aşka geldi…

Başrollerini Özge Gürel ve Can Yaman’ın paylaştığı Bay Yanlış dizisinin 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Bay Yanlış’ın yeni bölüm fragmanında Özgür ile Ezgi gitgide yakınlaşırken, Ezgi hiç olmadığı kadar mutlu ve huzurlu olduğunu Özgür’e itiraf ediyor. Özgür ise yaşadıklarının gerçek olduğunu söylüyor.

BAY YANLIŞ 11. BÖLÜM FRAGMANI





SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ezgi, tüm bu yaşadığı hayal kırıklıklarından sonra soluğu Bursa'da alır. Nevin ve Ünal Ezgi'nin bu halini sorgular. Ezgi, Özgür'le yaşadıklarını gizlese de Özgür'ün Bursa'ya gelmesiyle her şey açığa çıkar. Özgür'ün özür dilemesi hiçbir şeyi değiştirmez. Özgür'ün ona güvenmemesi onu çok üzmüştür. Özgür yalnız kaldıkça Ezgi'yi daha da özler ve ona ne kadar aşık olduğunu daha da anlar. Bu hali Ozan'ı harekete geçirir.

Cansu ve Deniz de Ezgi'ye yanlış davrandıklarından dolayı üzgün ve pişmandırlar. Onlar da Ozan ile birlik olup Ezgi ve Özgür'ü bir araya getirmeye çalışır. Bakalım bu plan ikisinin barışmasına yetecek midir?

