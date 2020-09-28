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Bay yanlış 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cansu gelinlik provasında…
Bay yanlış 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cansu gelinlik provasında…
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Bay Yanlış'ın 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Kızlar, Cansu'yla gelinlik provasına gidiyorlar. Her şeyin ters gitmesinden korkan Cansu'yu kızlar sakinleştiriyor. İşte Bay Yanlış'ın 14. bölüm 2. fragmanı...
Magazin 28 Eylül 2020 - 18:23

BAY YANLIŞ 14. BÖLÜM 2. FRAGMANI

BAY YANLIŞ 14. BÖLÜM 1. FRAGMANI

BAY YANLIŞ 13. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Karşılarında polisleri gören Ezgi ve Özgür şok olurlar. Tolga’nın Ezgi’den şikâyetçi olduğunu düşünen Özgür deliye döner. Hep birlikte karakola gitmek zorunda kalırlar. İfadesi alınan Ezgi serbest kalsa da bu işin peşini bırakmazlar ve Ezgi’nin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırlar. Tüm zorluklara karşı, Özgür ve Ezgi için en önemli şey birbirlerine duydukları aşktır. Fakat Tolga’nın ve Serdar’ın onları rahat bırakmaya niyeti yoktur.

Bu arada Ezgi, Cansu için sürpriz bir bekarlığa veda partisi hazırlamıştır. Cansu çok mutlu olur, kızlar aralarında eğlenir. Emre de boş durmaz ve Levent için hazırladığı bir sürpriz vardır. Ama bu sürpriz kızların pek hoşuna gitmeyecektir.