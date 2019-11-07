Begüm Çağla Taşkın kimdir? Begüm Çağla Taşkın nereli ve kaç yaşında?

Begüm Çağla Taşkın, 1987 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Çilek Zamanı adlı dizi ile gerçekleştiren Begüm Çağla Taşkın hakkında merak edilenler haberimizde... Begüm Çağla Taşkın nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 adlı komedi dizisinde rol alan Begüm Çağla Taşkın hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Begüm Çağla Taşkın kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BEGÜM ÇAĞLA TAŞKIN KİMDİR?

Begüm Çağla Taşkın, 15 Ağustos 1987 tarihinde Bursa’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Ekonomi Bölümü'nde tamamlamıştır. Daha sonra oyuncu olmak istediği için Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almış, 2013'de Ziverbey Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

2011 yılında yayınlanan Çilek Zamanı dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştiren Begüm Çağla Taşkın, şimdilerde BKM Mutfak ekibine dahil olmuş ve Çok Güzel Hareketler 2 bünyesinde yer almaktadır. Begüm Çağla Taşkın, 1.72 metre boyunda, 57 kilo ve Aslan burcudur.

Begüm Çağla Taşkın’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 (TV Dizisi)

2019 – Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Bahadır’ın Arkadaşı) (Sinema Filmi)

2018 – Jet Sosyete (TV Dizisi)

2011 – Evelina (Sinema Filmi)

2011 – Eleni (Sinema Filmi)

2011 – Çilek Zamanı (Sinema Filmi)