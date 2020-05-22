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Behzat Uygur 70’li yıllara götürdü
Behzat Uygur 70’li yıllara götürdü
Usta tiyatrocu Behzat Uygur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini 70'li yıllara götürdü ve o dönemlerde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Magazin 22 Mayıs 2020 - 10:45

Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden Nejat Uygur’un oğlu Behzat Uygur, tiyatro ile henüz çok küçük yaşlarda tanışınca ister istemez bununla ilgili anıları da çok fazla oluyor. Zaman zaman eskiye dair kareleri takipçileriyle paylaşan Uygur, bu defa takipçilerini İzmir’e ve 70’li yıllara götürdü.

Bir oyun sonrası karnını doyururken çekilmiş kareyi hesabından paylaşan Behzat Uygur şunları yazdı:

“70 ler İzmir Fuar Çamlık Senar Nejat Uygur tiyatrosu..(artık maalesef yok) oyun sonrası kardeşler ve diğer oyuncuların çocukları kavun beyaz peynirden oluşan masa kurulmuş…sanırım masada İzmirin yerel içeceği Cincibir de var. Büyükler sahne üzerine kurulan sofrada sabaha kadar muhabbetleri sürecek.. biz tiyatronun önünde top oynayacağız.. sonra yorulunca seyircilere verdiğimiz minderleri tahta sandalyelere birleştirip sahne üstündeki büyüklerin sohbetlerini dinleyip dünyanın en güzel uykusuna dalacağız.”

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