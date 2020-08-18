Bektaş Erdoğan kimdir? Bektaş Erdoğan nereli, kaç yaşında?

Bektaş Erdoğan, 1984 doğumludur. Bekar Bekir tiplemesi ile sosyal medya ve Youtube’da ciddi bir hayran kitlesine sahip olan Bektaş Erdoğan hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Bektaş Erdoğan nereli ve kaç yaşında?

Son olarak bir yapımcının oyuncularını evden çıkıp dizi çekmeye ikna etmeye çalışmasını anlatan Ev Yapımı dizisinde rol alan Bektaş Erdoğan hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Bektaş Erdoğan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

BEKTAŞ ERDOĞAN KİMDİR?

Senaryo yazarı ve oyuncu Bektaş Erdoğan, 26 Mayıs 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Sivas Divriği'lidir. Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü'nden mezundur.

İlk oyunculuk deneyimini Gelecekten Bir Gün adlı sinema filmiyle yaşayan Erdoğan; Seksenler, M.U.C.K., Bekar Bekir gibi yapımlarda rol almıştır. Bektaş Erdoğan Son olarak Ev Yapımı adlı dizide yer almıştır. 1.70 metre boyunda ve İkizler burcudur.

Bektaş Erdoğan'ın rol aldığı diziler:

Ev Yapımı (2020)

Seksenler (2019-2020)

M.U.C.K. (Emre, 2012)

Bektaş Erdoğan'ın rol aldığı filmler:

Bekar Bekir (Bekir, 2017)

Gelecekten Bir Gün (Metin, 2010)

Bektaş Erdoğan'ın rol aldığı kısa filmler:

Adem İle Havva (Adem, 2012)