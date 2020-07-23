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Belçim Bilgin setleri özledi
Belçim Bilgin setleri özledi
Oyuncu Belçim Bilgin, çalışmayı ve setleri çok özlediğini söyledi.
Emre ÇEVİK
Magazin 23 Temmuz 2020 - 11:35

Güzel ve başarılı oyuncu Belçim Bilgin, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. Setten çıktığını söyleyen güzel oyuncu, soluğu yakın dostlarının yanında aldı.

Yeni projesi için set çalışmalarına başladığını söyleyen Bilgin, bir taraftan da yeni sezonda sunacağı yarışma programının hazırlıklarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

YOĞUN TEMPO

Yoğun bir tempoda çalıştığını söyleyen Belçim Bilgin, “Çalışmayı ve setleri gerçekten çok özlemişim” açıklamasında bulundu. Belçim Bilgin’in sade güzelliği ve spor tarzı ise göz kamaştırdı.

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