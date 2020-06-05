Bella Hadid ile The Weeknd çiftinin tekrar barıştığı iddia edildi

Beş yıldır bir dargın bir barışık olan ünlü model Bella Hadid ve müzisyen The Weeknd'in ilişkilerine bir şans daha verdikleri iddia edildi.

Bella Hadid ile The Weeknd’in beş yıldır bir dargın bir barışık devam eden ilişkilerine bir şans daha verdikleri iddia edildi. US Weekly’nin haberine göre, Hadid ve The Weeknd’in aylar sonra yeniden birbirleriyle iletişim halinde oldukları öne sürüldü.

Ünlü çiftin barışmasında, The Weeknd’in dünya çapında izolasyon günlerinde Billboard tarihinde en uzun süre zirvede kalan ilk RB albümü rekorunu kıran After Hours’ın etkili olduğu konuşuluyor.

30 yaşındaki The Weeknd’in son albümünün, Bella Hadid ile olan ilişkisine göndermelerle dolu olduğu biliniyor.

DOĞUM GÜNÜNDE DE GÜNDEME GELDİ

Çiftin tekrar barışmaları ilk kez gündeme gelmiyor. Geçtiğimiz ekim ayında The Weeknd’in, Bella’nın 23. doğum günü partisini kutladığı Le Chalet, L’Avenue’nün kokteyl salonunda görüntülenmesi üzerine de benzer iddialar ortaya atılmış ancak ikili bir daha görüntülenmemişti.