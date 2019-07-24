Bella Thorne ‘Panseksüel’ olduğunu açıkladı

Ünlü şarkıcı Bella Thorne, geçtiğimiz gün bir programa katıldı ve cinsel hayatıyla ilgili ilgniç açıklamalarda bulundu. Cinsel ilişkiyi sevdiğini belirten Thorne yaptığı ‘Biseksüel değil panseksüelmişim’ yorumuyla şaşırttı.

Katıldığı programda panseksüelliğin anlamı öğrendikten sonra (Sadece kadın ve erkekle değil, transeksüel, travesti gibi herkesle cinsel ilişkiye girebilen kişi) biseksüel olmadığını anladığını söyleyen Thorne, ateşli olan her şeye karşı büyük bir arzu duyduğunu da açıkladı.

Panseksüel insanlar cinsel olarak erkek veya kadın olarak tanımlanan bireylere ilgi duymanın yanısıra; bununla birlikte, interseks, eşcinsel, üçüncü cinsiyet, androjen, transseksüel veya diğer birçok cinsel ve toplumsal cinsiyet kimliklerini belirleyen kişilere de ilgi duyabilirler. Miley Cyrus, Billie Joe Armstrong, Ireland Baldwin, Kesha, Lily Rose Depp, Kristen Stewart, Cara Delevingne, Janelle Monáe ve bir iddiaya göre de Lady Gaga, Angelina Jolie de Panseksüel…

