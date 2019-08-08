Bengü hastane çıkışı konuştu

Duygularını gazetecilerle paylayan Bengü, “En büyük dileğimiz onu sağlıklı kucaklamaktı. Çok güzel geçti. O an çok ağladım. O an Allah'la da yan yana geliyorsunuz. Hayatımın en unutulmaz anıydı. İkimizde çok sağlıklıyız. Zeynep'in kilosu her şeyi yerinde. 3 kilo 650 gram doğdu.” diye konuştu.

Bebeğini kucağına aldığı an çok heyecanlandığını belirten Bengü, “Bundan sonra hayatımıza anne baba ve çekirdek aile olarak devam edeceğiz. Manevi yönde çok değişiklikler oldu. Bundan sonra normal hayatıma başlıyorum.” dedi.

Eylül ayı gibi sahnelere başlamayı planladığını belirten şarkıcı, “Şu an için erken ama sağlığım yerinde olduğu sürece sahnelere başlarım. Hem eşimi hem kızımı hem de işimi mutlu etmek için yaşayacağım. Herhalde eylül gibi sahnelere başlarım.” dedi. Bebeğine kendisinin bakacağını söyleyen şarkıcı, ayrıca bir bakıcı tutacağını ifade etti.

Şarkıcı Bengü'nün doğum haberini alan dostları sanatçının odasını çiçek bahçesine döndürdü. Çiçekler ayrı bir araçla hastaneden taşındı.