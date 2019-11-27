Benim Adım Melek 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 10. son bölüm izle

Benim Adım Melek 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 10. son bölüm izle

Benim Adım Melek 10. son bölümü TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerini; Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç'un paylaştığı Benim Adım Melek dizisinin son bölümünde; Melek her fırsatta kendisiyle uğraşan Cumali’nin öfkesini dindiremeye çalışır. Küçük Seyitali’nin bulunmasıyla kavuşan Karadağ konağında yaşanan neşeye karşılık Şirhan’larda Melek ve Halil gerginliği had safhaya ulaşır. Benim Adım Melek 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Adım Melek 10. son bölüm izleme linki...

Benim Adım Melek dizisinin son bölümünde; Defne ulaşmaya çalıştıkça Ömer'in uzak durması ikili arasındaki ipleri iyice gerer. Üst üste gelen zorlukları çocukları için göğüsleyen Melek, amansız hastalığının tedavisine başlar. Ancak elinde büyüdüğü Cumali'nin yaptıkları, damarlarına zerk edilen zehirden daha çok sarsar Melek'i.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

BENİM ADIM MELEK FRAGMAN

BENİM ADIM MELEK 10. SON BÖLÜM İZLE

Zümrüt Halil'in yuvasını her şeye rağmen kurmaya kararlıdır ve Meryem'i yemeğe çağırır. Ancak aynı akşam Şirhan konağının kapısını beklenmedik biri daha çalar…

Melek'in oğluna kavuşması için geri sayım başlamıştır. Polisler Alpay'ın kaldığı odaya ilerlerken Alpay tehlikenin farkında değildir. Melek'in acı dolu gözlerinde şimşekler çakarken Karadağ konağında Ömer'in sözleri şaşkınlık yaratır.

Yaşananlar Mithat'ın yangınının sönmesine yetmemiştir, küçük Seyitali'nin kaybolmasını fırsat bilip Melek'in karşısına dikilir. Kardeşinin sözleri karşısında Melek'in kolu kanadı kırılır. Mithat, derin bir oh çekerken gelen telefonla şok olur.