Benim Adım Melek 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 6. son bölüm izle

Benim Adım Melek 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 6. son bölüm izle

Benim Adım Melek 6. son bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç'un yer aldığı dizinin son bölümünde; Seyitali, yüreğini titreten ‘‘dede’’ seslenişine cevapsız kalamaz. Benim Adım Melek 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Adım Melek 6. son bölüm izleme linki...

Benim Adım Melek dizisinin 6. son bölümünde; el ele yürüyüp Karadağ konağına giren dede, torun yüreklere huzur serper. Babası, küçük Seyitali sayesinde Melek'e karşı yumuşayacak mıdır? İşte Benim Adım Melek ile ilgili ayrıntılar…

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

BENİM ADIM MELEK YENİ FRAGMAN

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE

Yoksa bu gelişme sadece Seyitali'nin vicdan muhasebesi midir? Melek'in çalışma kararı Şirhanlar dahil herkesi ilgilendiren bir hal alırken, Melek kararından dönmek zorunda mı kalacaktır?

Cumali'nin bitmek, tükenmek bilmeyen kini, onu hain planlara sürükler. Alpay'ın ise, vazgeçmeye niyeti yoktur. Gaziantep'te çocuklarıyla bir hayat kurmaya çalışan Melek, işlerin yavaş yavaş yoluna girdiğini düşünürken, telefonuna düşen mesaj Melek dahil herkesi alt üst eder…

Alpay, menfaati için her şeyi göze almıştır. Karadağ konağında ‘‘Melek beni boşadı'' cümlesi yankılanır. Melek perişan, Seyitali ise öfkelidir. Baba, kız seneler sonra ilk kez yüz yüzedir. Melek, bütün gerçekleri anlatmaya derman bulabilecek mı?

Yoksa yüreği soğumayan Seyitali'nin karşısında sessizliğini koruyacak mı? Nefise'nin hamlesi her şeyi değiştirirken, Mithat, geçmişin acısıyla son kararını verir. Pes etmeyen Alpay, kurduğu taze planla Melek'i yeni bir başlangıca sürükler.