Benim Adım Melek yeni bölüm var mı? Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman? 22 Nisan Çarşamba TRT 1 yayın akışı…

Benim Adım Melek yeni bölüm var mı? Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman? 22 Nisan Çarşamba TRT 1 yayın akışı…

Son iki haftadır yeni bölümü yayınlamayan Benim Adım Melek dzinin takipçileri Benim Adım Melek dizisinin bu akşam neden yayınlanmadığını merak etmeye başladı. Çarşamba akşamlarının sevilen dizi Benim Adım Melek dizisinin yeni bölüm tarihi belli mi?

Benim Adım Melek dizinin takipçileri yeni bölüm olup olmadığını aratmaya başladı. Corona virüsün etkilediği sektörlerin biri de dizi piyasası oldu. Birçok Türk dizisi corona virüsü sebebiyle yayınlarına ara verirken, aynı saatte başka programlar yayınlanmaya başladı. Setlerine ara veren bir dizi de Benim Adım Melek oldu. Dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM ÖZETİ

Melek, telsizden duyduğu silah sesiyle şoke haldedir… Defne’nin operasyona dahil olduğunu öğrenen Ömer, Hastane odasında perişan durumdadır… Mithat, evlilik hayalleriyle hazırlık yaparken, Seyran’ın başındaki Erdal belasından habersizdir. Mahmut, Kadriye’ye jest yapmak için kuyumcuya gittiğinde Mithat’ın yüzük aldığını öğrenir ve soluğu Zeynel’in yanında alır. Zeynel ise en yakın arkadaşını satmaz. Seyitali, Kerem için Nurullah’la konuşur. Nurullah Kerem’i çağırır. Kerem sözleşmeye imza atacak mı? Melekler Adana’ya taşınacak mı? Oğlunu kaybeden Kenan için artık durum değişmiştir. Vakit, kötü planlarını devreye sokma vaktidir. Bunu yaparken dostu Alpay da yanında olacaktır. Aynı çocukluklarındaki gibi…

22 NİSAN ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:00 Diyet

19:00 TRT 1 Ana Haber

20:00 7. Koğuştaki Muciza (Yabacı Sinema)

22:45 Tutunamayanlar Çevrimiçi