Beren Saat kimdir? Beren Saat nereli ve kaç yaşında?

Beren Saat, 1984 doğumludur. Televizyon ekranlarına ilk kez Aşkımızda Ölüm Var dizisi ile çıkan ve Aşk-ı Memnun dizisinde Bihter karakteri ile akıllara kazınan Beren Saat hakkında merak edilenler haberimizde... Beren Saat nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Netflix’in ikinci Türk dizisi Atiye’nin başrol oyuncusu olan Beren Saat hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Beren Saat kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BEREN SAAT KİMDİR?

Beren Saat, 26 Şubat 1984 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Gümüşhane’lidir. Başkent Üniversitesi’nde okuduğu dönemde katıldığı Türkiye’nin Yıldızları yarışmasında ikinci olarak Tomris Giritlioğlu’nun dikkatini çekti. Böylece profesyonel oyunculuğa başladı. İlk oyunculuk denemesini 2004 yılında yayınlanan Aşkımızda Ölüm Var dizisinde canlandırdığı Nermin karakteriyle yaşayan Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu ile evlidir.

Avrupa Yakası, Aşkımızda Ölüm Var, Aşka Sürgün, Hatırla Sevgili, Aşk-ı Memnu, Güz Sancısı, Gecenin Kanatları. Fatmagül'ün Suçu Ne?, Gergedan Mevsimi, Benim Dünyam, İntikam, 9on, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kürk Mantolu Madonna ve Arama gibi projelerde rol almıştır. Şimdilerde Netflix’in ikinci Türk dizisi Atiye’de Atiye karakterini canlandıracak olan Beren Saat, 1,67 metre boyunda, 53 kilo ve Balık burcudur.

Ödülleri:

2008 – Altın Lale Güzel Sanatlar Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu – Hatırla Sevgili

2009 – Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu – Aşk-ı Memnu

2009 – Kabataşlılar Derneği En İyi Kadın Sinema Oyuncusu – Güz Sancısı

2009 – Yıldız Teknik Üniversitesi En Beğenilen Kadın Oyuncu – Aşk-ı Memnu

2009 – Beykent Üniversitesi Yılın En İyi Kadın Oyuncusu – Aşk-ı Memnu

2010 – Sinema Burda Festivali Genç Oyuncu – Gecenin Kanatları

2010 – Elle Style Awards Stil Sahibi Kadın Oyuncu

2010 – Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu – Aşk-ı Memnu

2010 – Ayaklı Gazete En İyi Dram Kadın Oyuncu – Aşk-ı Memnu

2010 – Türkiye Konuşuyor Dergisi Yılın En İyi Dizi Oyuncusu – Aşk-ı Memnu

2010 – Kadir Has Üniversitesi Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Aşk-ı Memnu

2010 – Galatasaray Üniversitesi Yılın En İyi Kadın Dizi-Sinema Oyuncusu – Aşk-ı Memnu

2010 – Marmara Üniversitesi Dizi Oyuncusu (Kadın) – Aşk-ı Memnu

2011 – Yıldız Teknik Üniversitesi En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu – Fatmagül'ün Suçu Ne?

2011 – Doğuş Üniversitesi En İyi Kadın Oyuncu – Fatmagül'ün Suçu Ne?

2011 – Reklamcılar Derneği En İyi Kadın Dizi Oyuncusu – Fatmagül'ün Suçu Ne?

2011 – 2. Quality Magazin Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu – Fatmagül'ün Suçu Ne?

2011 – Esenler Belediyesi Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu – Fatmagül'ün Suçu Ne?

2011 – Dumlupınar Üniversitesi En İyi Kadın Oyuncu – Fatmagül'ün Suçu Ne?

2012 – Kadir Has Üniversitesi En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu – Fatmagül'ün Suçu Ne?

2012 – Ayaklı Gazete Yılın en iyi drama kadın oyuncusu – Fatmagül'ün Suçu Ne?

2012 – Haydarpaşa Lisesi Zirvedeki Oyuncu (Kadın) – Fatmagül'ün Suçu Ne?

2012 – 11. ROTABEST Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu – Fatmagül'ün Suçu Ne?

2012 – 25. Uluslararası Tüketici Zirvesi En İyi Kadın Oyuncu – Fatmagül'ün Suçu Ne?

2012 – Şişli Meslek Yüksekokulu En İyi Kadın Oyuncu – Fatmagül'ün Suçu Ne?

2013 – TUROB Teşekkür Ödülü – Aşk-ı Memnu

2013 – Bilkent Üniversitesi En İyi Kadın Oyuncu – Fatmagül'ün Suçu Ne?

Beren Saat’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Atiye (Atiye) (TV Dizisi)

2017 – Arama (Çiçekçi) (Sinema Filmi)

2016 – Kürk Mantolu Madonna (Maria Puder) (Sinema Filmi)

2015 – Muhteşam Yüzyıl: Kösem Sultan (Kösem Sultan) (TV Dizisi)

2015 – Minyonlar (Scarlet Overkili Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2014 – 9on (Emine) (Sinema Filmi)

2013-2014 – İntikam (Yağmur) (TV Dizisi)

2013 – Benim Dünyam (Ela) (Sinema Filmi)

2012 – Gergedan Mevsimi (Sinema Filmi)

2010-2012 – Fatmagül'ün Suçu Ne? (Fatmagül) (TV Dizisi)

2010 – Oyuncak Hikayesi 3 (Barbie Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2009 – Gecenin Kanatları (Gece) (Sinema Filmi))

2008 – Güz Sancısı – Elena – Oyuncu

2008-2010 – Aşk-ı Memnu (Bihter) (TV Dizisi)

2007 – Avrupa Yakası (TV Dizisi)

2006-2008 – Hatırla Sevgili (Yasemin) (TV Dizisi)

2004-2006 – Aşka Sürgün (Zilan) (TV Dizisi)

2004 – Aşkımızda Ölüm Var (Nermin) (TV Dizisi)