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Beren Saat: “Sokakta ne zaman konuştum ki”
Beren Saat: “Sokakta ne zaman konuştum ki”
Beren Saat önceki gün bir arkadaşıyla birlikte Arnavutköy’de bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 11 Temmuz 2019 - 12:52

Yaklaşık 3 saat kadar kaldığı mekan çıkışında kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını sessiz kalarak cevap veren Beren Saat'e, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve Kenan Doğulu'nun konserine gitmemesi hatırlatılınca “ Ben sizinle sokakta ne zaman konuştum ki, konuşmak istemiyorum , sizlere de teşekkür ediyorum diyerek cevap verdi. Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında kesinlikle konuşmayacağını söyleyen Saat yanındaki kadın arkadaşının belini tutarak Arnavutköy sokaklarında gözlerden kayboldu.

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