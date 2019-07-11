Beren Saat: “Sokakta ne zaman konuştum ki”

Yaklaşık 3 saat kadar kaldığı mekan çıkışında kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını sessiz kalarak cevap veren Beren Saat'e, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve Kenan Doğulu'nun konserine gitmemesi hatırlatılınca “ Ben sizinle sokakta ne zaman konuştum ki, konuşmak istemiyorum , sizlere de teşekkür ediyorum diyerek cevap verdi. Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında kesinlikle konuşmayacağını söyleyen Saat yanındaki kadın arkadaşının belini tutarak Arnavutköy sokaklarında gözlerden kayboldu.

