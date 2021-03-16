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Bergüzar Korel ‘Kanlı Yayın’la dönüyor

2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin'den sonra dizi setlerine uzak kalan Bergüzar Korel, yeni bir projeyle hayranlarının karşısına çıkıyor. Kanlı Yayın adlı dizide 'Neslihan' karakterine hayat verecek olan oyuncuya Serkan Altunorak ve Yiğit Özşener de eşlik edecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:12, 16/03/2021
Hayat HaberleriMagazin
Bergüzar Korel ‘Kanlı Yayın’la dönüyor

Senaryosunu Selim Erkul’un yazdığı, yönetmenliğini Can Ulkay’ın üstlendiği Kanlı Yayın aldı dizinin oyuncu kadrosu belli olmaya başladı.

Üç yıldır dizilerde rol oynamayan Bergüzar Korel, Kanlı Yayın’da Serkan Altunorak’la başrolü paylaşacak. Dizide, kısa bir süre önce Ramo’dan ayrılan Yiğit Özşener de rol alacak.

Yiğit Özşener

Bir genç kızın ölümüyle başlayan dizinin 10 bölüm süreceği ve yapımcı Saran Medya’nın dijital platformlarla görüştüğü açıklandı. Bergüzar Korel, dizide ‘Neslihan’ karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak. Serkan Altunorak ise Korel'in eşini canlandıracak. Yiğit Özşener’in de ‘Nejat’ isimli emniyet görevlisi rolünde olduğu öğrenildi.

Berguzar Korel dizi Emniyet oyuncu Vatanım Sensin
Yayınlanma Tarihi:10:11,