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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in bebek sevincine ortak oldular
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in bebek sevincine ortak oldular
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, 10 yıl sonra ikinci kez anne ve baba oldu. Oğullarına Han adını veren çifti dostları yalnız bırakmadı...
Emre ÇEVİK
Magazin 10 Mart 2020 - 10:30

Ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Bergüzar Korel ikinci kez anne ve baba oldu. 3.5 kilogram ağırlığında, 51 santimetre boyundaki erkek bebeğe ‘Han’ adını veren çifti, yakın dostları yalnız bırakmadı. Hastaneye Ezgi Mola Mustafa Aksakallı, Hatice Şendil Burak Sağyaşar, Şükran Ovalı Caner Erkin çiftinin yanı sıra Ozan Güven’de gelerek ünlü çifti mutlu günlerinde yanlarında oldu.

Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı

Hastane çıkışı bebeği uzaktan gördüğünü dile getiren Ezgi Mola, “Çok tatlı çok, uzaktan gördük” diyerek konuştu. Eşi Caner Erkin ile hastaneden ayrılan Şükran Ovalı, “Duygusal anlar yaşadık. Hastaneye hep bu şeylerden dolayı gelelim inşallah” dedi.

Şükran Ovalı ve Caner Erkin

Meryem soruları kaçırdı

Meryem Uzerli, verdiği röportajda ‘Tek bir kez Türk oyuncuya aşık oldum’ açıklamasını yapınca eski rol arkadaşı Ozan Güven olduğu iddia edilmişti. Han bebeği görmeye gelen Ozan Güven habercilerin kapıda beklediğini öğrenince rahatsız oldu. Hastanenin arka kapısından motoruyla çıkış yaparak gazetecileri atlatmaya çalışan Güven başarılı olamadı. Ünlü oyuncu Meryem Uzerli sorularını duymamazlıktan geldi.

Ozan Güven

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