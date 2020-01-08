Bergüzar Korel yeteneklerini sergiledi: İnat ettim yaptım

Halit Ergenç ile 2009 yılında dünya evine giren Bergüzar Korel, oğlu Ali’den sonra ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.

Hamileliğinde 7 ayı geride bırakan 37 yaşındaki oyuncu, eşi Halit Ergenç ile fotoğrafını “30 haftayı devirdik be ortak!” diyerek kalp emojisiyle paylaşmış ve takipçilerinden çok sayıda beğeni almıştı. Hamileliği dolayısıyla işlerini de askıya alan ve bebeğine yoğunlaşan Korel, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla hem gülümsetti hem de takipçilerinin yüreğini ısıttı.

EL EMEĞİ GÖZ NURU

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve zaman zaman yaptığı paylaşımlarla hamilelik süreci hakkında takipçilerini bilgilendiren Bergüzar Korel bu defa el örgüsü konusundaki yeteneğini sergiledi. Doğacak bebeği için tulum ören ve bunun görüntüsünü hesabından paylaşan oyuncu altına da şunları yazdı:

“Arkadaşlar örgü kanalıma hoşgeldiniz. İnat ettim yaptım bu da benden! Her türlü sipariş alınır”