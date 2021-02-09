Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bergüzar Korel’den duygusal mesaj: Senin izninle yapıyorum bu paylaşımı

Oyuncu Bergüzar Korel-Halit Ergenç çiftinin çocukları Ali, 11 yaşına bastı. Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunan Korel, oğlunun doğum gününü, "Senin izninle yapıyorum bu paylaşımı. Dilerim ömrüm boyunca sağlıkla, neşeyle, mutlulukla ne zaman ihtiyaç duyarsan hep bak gözlerime" sözleriyle kutladı.

Güncellenme: 13:53, 09/02/2021
Haberler Magazin
Bergüzar Korel’den duygusal mesaj: Senin izninle yapıyorum bu paylaşımı

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 11 yaşına giren oğlu Ali’nin doğum gününde Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Doğum anında çekilmiş fotoğrafları paylaşan Korel, altına bu notu düştü:

“Canım oğlum. Güneşim.. Senin izninle yapıyorum bu paylaşımı. Sen bugün 11 yaşında oldun.”

“Dünyaya gelişin ile gencecik bir kadınken bana bu hayatta varoluşumun belki de en büyük sebebi olan anneliği tattırdın.”

“Tarifsiz bir mutluluk ile daha önce hiç deneyimlemediğim bu his ile değiştim, dönüştüm, büyüdüm.”

“Sevginle, bilgeliğinle, dünyada varolan her canlıya olan merhametinle, cesaretinle, her gün seninle yeni bir şey öğrendim. Bunun için teşekkür ederim sana.”

“11 yıl önce 22.38’de dünyaya o kömür gözlerini açtığında hiç ağlamadan baktın gözlerime.

“Dilerim ömrüm boyunca sağlıkla, neşeyle, mutlulukla ne zaman ihtiyaç duyarsan hep bak gözlerime. Allah’ım seni korusun.”

* Bergüzar Korel 2010’da Ali’yi, geçen yıl da Han’ı dünyaya getirmişti.

 

Yayınlanma Tarihi:13:40,