Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy’a evlilik teklifi etti

Geçen yıl eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanan 38 yaşındaki Berk Oktay, uzun süredir aşk yaşadığı Yıldız Çağrı Atiksoy ile evlilik yoluna girdi.

İlişkisini en başından bu yana gözler önünde yaşamayı tercih eden ve aşk dolu pozlarını sık sık paylaşan çiftten Berk Oktay, dün akşam sevgilisine evlilik teklifi etti. Sevgilisinden “Evet” cevabını alan oyuncu, el ele tutuştukları bir pozu Instagram’dan paylaşarak “Beraber yaşlanalım mı? dedim, ‘Evet’ dedi” notunu ekledi.

Aynı fotoğrafı kendi Instagram hesabından paylaşan oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ise “Gel de ‘Evet’ deme… Sonsuzluğumuz bir olsun sevgilim” diyerek takipçilerine müjdeli haberi verdi.

YILDIZ’IN AİLESİYLE TANIŞMIŞTI

Öte yandan geçen ay Berk Oktay, İzmir’de ailesini ziyaret ettikten sonra Atiksoy’un evine gitmişti. Oktay, sevgilisinin annesi Yeşim Hanım ve babası Kemal Bey’le çektirdikleri fotoğrafı takipçileriyle paylaşmıştı.