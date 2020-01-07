Berkay ile Kaan’ın baba kız eğlencesi

Sosyal medya hesapları üzerinden yüzbinlerce hayranlarına ulaşan Berkay ve Kaan Tangöze her ne kadar hesaplarını diğer ünlü isimler kadar aktif kullanmıyor olsa da zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekmeyi başarıyor. Son olarak iki isimden de benzer paylaşımlar gelince onları ortak bir haberde buluşturduk ve Berkay ile Kaan’ın kızlarıyla geçirdikleri keyifli vakitleri aynı videoda birleştirdik. Gitar çalan Kaan Tangöze'ye kızı Kristal İlayda dans ederek eşlik ederken, diğer videoda ise Berkay’ı, kızı Zeynep'in yanaklarını severken görüyoruz.