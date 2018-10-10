Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’den flaş Arda Turan açıklaması! Arda Turan ve Berkay arasında neler oldu?

Magazin gündemine bomba gibi düşen Arda Turan-Berkay Şahin kavgasında flaş bir gelişme yaşandı. Futbolcu Arda Turan bir mekanda, şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e sarkıntılık etmiş, ardından kavga çıkmıştı. Hastanelik olan Berkay'ın burnunda 15 tane kırık olduğunu belirten Özlem Ada Şahin, Arda Turan hakkında hukuki işlem başlattıklarını açıkladı.

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Özlem Ada Şahin resmi Instagram adresinden Arda Turan-Berkay Şahin kavgasına ilişkin açıklama yaptı. Arda Turan, arkadaşlarıyla eğlenmeye gittiği mekanda Berkay Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin’e askıntılık yapmış, Berkay’ın ‘Seninle erkek erkeğe konuşalım’ demesi üzerine ünlü şarkıcıya saldırarak burnunu kırmıştı. Özlem Ada-Berkay Şahin çifti, Arda Turan hakkında hukuki işlem başlattıklarını kamuoyuna bildirdi.

Özlem Ada Şahin, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

Kavgayı sabah 06:00 sularında Arda Turan’ın hamile eşi Aslıhan Doğan’a aktardığını söyleyen Özlem Şahin, “Arda Turan olayın ardından bir silahla hastaneye Berkay’ın yanına gitti ve ‘Ben senin karın olduğunu bilmiyordum. Öldür beni, çok pişmanım. Ben çok büyük öküzlük ettim. Özür dilerim’ dedi”

BERKAY ŞAHİN: ARDA’NIN EŞİMİ TANIMAMASI MÜMKÜN DEĞİL

Berkay Şahin “Bütün hukuki yollara başvuracağız. Şu anda evimdeyim, doktorlar kontrole geldi. Ameliyat olup olmayacağım belli değil. Arda'nın benim eşimi tanımaması mümkün değil. Yıllardır süren ve göz önünde olan bir evliliğim var ” dedi.

ARDA TURAN: BASİT BİR TARTIŞMA

Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Arda Turan, “İzin günümde arkadaşlarımla gittiğim bir mekanda yaşadığımız tartışmanın sebebi bir ‘namus’ konusu gibi haberleştiriliyor. Basit bir tartışma yaşanmıştır, doğrudur ama sebebi anlatılan şekilde değildir. Böyle bir şeyin olması da mümkün değildir. Her iki tarafa da geçmiş olsun” dedi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yakın arkadaşı Berkay’ı hastanede ziyaret etti.