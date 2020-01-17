Berna Laçin: Endişem olmadığı için paylaşmamıştım

Berna Laçin: Endişem olmadığı için paylaşmamıştım

Oyuncu Berna Laçin, yeniden açılmak istenen davanın reddiyle ilgili olarak kendisine 'geçmiş olsun' mesajı atanlara teşekkür etti.

İstinaf mahkemesi, oyuncu Berna Laçin'in tecavüz olaylarında çözümün idam olmadığına ilişkin attığı tweet üzerine “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan yargılandığı davada hakkında verilen beraat kararını onadı. Yaşanan bu gelişmenin haber olmasının ardından takipçilerinden çok sayıda ‘geçmiş olsun’ mesajı alan Berna Laçin, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Laçin şunları yazdı:

“Arkadaşlar mahkeme ile ilgili ‘geçmiş olsun’ mesajlarınıza teşekkür ederim . Zaten daha evvel beraat ettiğim dava , 6 ay önce yeniden açılmak istenmişti, bugün sıra gelmiş, mahkeme reddetmiş.Endişem olmadığı için paylaşmamıştım . Ama haber olmuş madem teşekkür ederim ilginize”