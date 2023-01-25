Berna Laçin fırında ödediği paraya isyan etti
Twitter hesabından geçen gün gittiği fırından aldıklarını yazan oyuncu Berna Laçin "Dilim tutuldu" diyerek ödediği fiyata isyan etti.
Berna Laçin geçen gün Üsküdar’daki mahalle fırınından aldıklarını Twitter hesabından yazdı. Aldıklarının 700 lira tuttuğunu söyleyen Laçin isyan etti.
“DİLİM TUTULDU”
Oyuncu “Mahalledeki fırına gittim. (Üsküdar) Perşembe günü kandil diye kandil simidi aldım birkaç kutu karabuğday unu vs kaliteli ekmekler aldım. Annem gelecek şimdi az biraz börek kek derken söylemesi gerçekten ayıp ama söyleyeceğim 700 küsür lira tuttu. Benim de dilim tutuldu” ifadelerini kullandı.
KAHVE FİYATINA DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Geçen ay da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir kahveye 80 lira ödeyen Berna Laçin, “Şu gördüğünüz kahve 80 TeeeLeeee… Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan günaydın size” diyerek isyan etmişti.