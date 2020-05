Berna Laçin istatistiklerle konuştu: Kurtuluyoruz ferahlamasına dikkat

Corona virüsü salgını sonrasında milyonlarca insan gibi kendisini ve sevdiklerini ev karantinasına alan Berna Laçin, bu süre zarfında kurallara sıkı sıkıya uydu. Sosyal medya hesabından da karantina günlerine dair paylaşımlarda bulunan ve takipçilKategorilererini salgın konusunda uyaran Laçin bu defa kısa bir süre önce açıklanan normalleşme takvimi üzerinden uyarılarda bulunduu.

Mayıs ayıyla birlikte ülke genelinde yaşanması beklenen normalleşme sürecinin çok erken olduğunu ve insanlarda bir rehavete yol açacağını söyleyen Berna Laçin insanları bekleyen tehlike konusunda şöyle uyardı:

“Bakın yapılan istatistiklere göre kazalarda en çok can kaybı tam kurtarılma anı oluyormuş. Kurtarma ekipleri geldiği an kaza geçiren kişideki rahatlama daha büyük tehlikeye sebep oluyormuş. Şu an Corona'da tam da bu noktadayız. ‘Kurtuluyoruz ferahlaması’ büyük tehlike! N'olur!