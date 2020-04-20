Berna Laçin kuaför sorununu çözdü!

Corona virüsü salgını nedeniyle uzun bir süredir ev karantinasında olan oyuncu Berna Laçin, yaptığı paylaşımla kadınların kuaför sorununa bir çözüm bulduğunu söyledi.

Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi corona virüsü güzellik ve bakım sektörünü de etkiledi. Karantinada olduklarından bu yana kuaföre ve güzellik salonlarına gidemeyen kadınlar zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla bu duruma isyan ederken, Berna Laçin bu soruna esprili bir çözüm buldu.

Kafasında şapkasıyla çektiği selfieyi Instagram hesabından paylaşan Berna Laçin, bu karenin altına şu satırları yazdı: “Kuaför sorununu an itibari ile çözdüm. Evet corona modası, evde “Şoför Nebahat “ havası… Ciddiyetime gel”