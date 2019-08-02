Berna Laçin’den dijital platformda sansür tweeti: Bir de iyi yanından düşünün

Oyuncu Berna Laçin, geride bıraktığımız gün çıkan yasa ile RTÜK denetimine sokulan dijital platformların hali ve bizi bekleyen gelecek hakkında esprili bir paylaşımda bulundu.

Özellikle siyasi gündeme yönelik tespitleri ve gözünü budaktan sakınmayan çıkışlarıyla dikkat çeken ve beğeni toplayan Berna Laçin yaptığı twitter paylaşımlarıyla öne çıkıyor.

RTÜK KARARI HAKKINDA PAYLAŞIM

Berna Laçin, bu defa da geride bıraktığımız gün çıkarılan ve dijital medyada yoğun bir sansüre yer açacak yasa ile ilgili paylaşımda bulundu. Konuyla ilgili kinayeli bir tweet atan Laçin, takipçilerine bu yasaya iyi tarafından bakmaları çağrısında bulundu ve şunları yazdı: