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Berna Laçin’den Yenikapı’daki araçlarla ilgili satırlar…
Berna Laçin’den Yenikapı’daki araçlarla ilgili satırlar…
Oyuncu Berna Laçin sosyal medya hesabından yaptığı gündeme dair paylaşımlarla konulara ne kadar hakim olduğunu her fırsatta gösteriyor.
Magazin 5 Eylül 2019 - 13:34

Yoğun geçen bir sezonu dolu dolu bir yaz tatili ile değerlendiren Berna Laçin, işinin başına döndü. Her ne kadar tatil boyunca da gündeme dair mesajlar paylaşmış olsa da Laçin, tatil bitişiyle çok daha önemli konulara dair göndermeler yapmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de Yenikapı’ya yerleştirilen araçlarla ilgili oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla yerleştirildiği iddia edilen araçlar hakkında bir tweet atan Laçin şunları yazdı:

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