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Beyazıt Öztürk, aldığı eski binayı otele çevirmeye hazırlanıyor
Beyazıt Öztürk, aldığı eski binayı otele çevirmeye hazırlanıyor
Beyaz Show ile yıllardır izleyicilerine keyifli anlar yaşatan Beyazıt Öztürk de yatırım yapan ünlüler kervanına katılmıştı. Daha önce, Karaköy'de satın aldığı binayı otele çeviren Öztürk, şimdi ise Beyazıt'ta eski bir binayı satın aldı. Ünlü ismin satın aldığı bu binayı otele çevireceği konuşuluyor.
Magazin 23 Ağustos 2019 - 10:47

Yatırımlarını daha önce ev alarak değerlendiren başarılı sunucu Beyazıt Öztürk, yeni yaptığı yatırımıyla adından sıkça bahsettirmeye hazırlanıyor. Ünlü isim, Karaköy Vekilharaç Sokak’ta bulunan otelin ardından bu kez de Beyazıt’ta bir yer açmak için harekete geçti.

YENİDEN HİZMETE SOKACAK

Eski bir binayı komple satın alan Beyazıt Öztürk, altını dükkan üstünü ise otel olarak yeniden hizmete sokmayı planlıyor.

5 MİLYON DOLARA SATIN ALDI

2015 yılında Beyazıt Öztürk’ün ağabeyi Korkut Öztürk’le birlikte Karaköy’deki binayı 5 milyon dolara aldığı o dönem iddia edilmişti.

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Son güncelleme: 10:50 - 23.08.2019