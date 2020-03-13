Beyazıt Öztürk: ‘Herkesi ayrı ayrı öpmek, sarılmak istiyorum’

Şovmen Beyazıt Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni yaşını kutladı ve takipçilerine mesaj vermeyi de ihmal etmedi.

Şimdilerde O Ses Türkiye programında jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk, dün yeni yaşına girdi. 51 yaşına giren başarılı isim, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı video ile yeni yaşıyla ilgili kendisine gelen tebrik mesajları için teşekkür etti.

Doğum gününü hatırlayan tüm takipçilerine teşekkür eden Öztürk, ‘Herkesi ayrı ayrı öpmek, sarılmak istiyorum’ şeklinde ifadeler kullandı. Beyazıt Öztürk virüsle ilgili olarak da “Allah herkese sağlık sıhhat versin, zorlu günler” ifadelerini kullandı.