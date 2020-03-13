Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Beyazıt Öztürk: ‘Herkesi ayrı ayrı öpmek, sarılmak istiyorum’
Beyazıt Öztürk: ‘Herkesi ayrı ayrı öpmek, sarılmak istiyorum’
Şovmen Beyazıt Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni yaşını kutladı ve takipçilerine mesaj vermeyi de ihmal etmedi.
Magazin 13 Mart 2020 - 09:55

Şimdilerde O Ses Türkiye programında jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk, dün yeni yaşına girdi. 51 yaşına giren başarılı isim, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı video ile yeni yaşıyla ilgili kendisine gelen tebrik mesajları için teşekkür etti.

Doğum gününü hatırlayan tüm takipçilerine teşekkür eden Öztürk, ‘Herkesi ayrı ayrı öpmek, sarılmak istiyorum’ şeklinde ifadeler kullandı. Beyazıt Öztürk virüsle ilgili olarak da “Allah herkese sağlık sıhhat versin, zorlu günler” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler