Beyazıt Öztürk: “O zaman ben yanınıza geleyim”

Yıllarca yaptığı şov programı sonrasında bu sezon 'O Ses Türkiye' jürisine katılan Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz gün Sarıyer'de bulunan bir AVM'de objektiflere yansıdı.

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Öğle saatlerinde geldiği AVM’de uzun süre alışveriş yapan Beyazıt Öztürk, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi. Yemek sırasında kendisini bekleyen gazetecileri fark eden şovmen, basın mensuplarını masasına davet etti. Davetine teşekkür eden gazetecilere “O zaman ben yanınıza geleyim, sizi çok bekletirim. Benim yüzümden beklemeyin” diyerek poz verdikten sonra yemeğine geri döndü. Beyazıt Öztürk, bu alçak gönüllü davranışı nedeniyle taktir topladı.

