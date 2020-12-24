Beyonce’den 100 kişiye 5’er bin dolar kira yardımı

Servetinin 355 milyon dolar olduğu tahmin edilen dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, salgında yardım faaliyetlerine devam ediyor.

39 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, kurduğu BeyGOOD adlı yardım kuruluşu üzerinden, salgında kirasını ödemekte güçlük çeken ya da evinden tahliye edilenler arasından 100 kişiye 5 biner dolar bağış yapılacağını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, “Bu Noel sezonu birçok kişi evleriyle ilgili sorun yaşarken, bazı güzel haberleri paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Beyonce, haciz veya tahliyeyle karşı karşıya kalan bireylere ve ailelere 5 biner dolarlık hibe veriyor” denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere de yer verildi:

“Covid-19’un neden olduğu salgınla karşı karşıya kaldığımızda BeyGOOD fark yaratmak için bir plan yaptı. İnsanlara gıda, su, ev gereçleri ve Covid testi gibi temel ihtiyaçları sağlayan ülke çapındaki kuruluşlara yardım ettik. Ruh sağlığı desteği de verdik. Ardından BeyGOOD Küçük İşletme Etki Fonu’muzu başlattık ve bugüne kadar 250’den fazla küçük işletme 10 bin dolar hibe aldı.”

“Beyonce, en çok ihtiyaç duyulan yerde destek ve yardım etmeye devam ediyor” denilen açıklamada, “BeyGOOD Etki Fonu’nun ikinci aşaması artık konut krizinden etkilenenlere yardım edecek. Evlerin borçlarının ertelenmesi 26 Aralık’ta sona erecek, bu da hacizlere ve kira tahliyelerine yol açacak. İş kaybına, hastalığa ve genel ekonominin gerilemesine neden olan salgın nedeniyle birçok aile etkilendi” ifadesi yer aldı.

Beyonce’nin derneğinden yardım almak için online başvurular arasından değerlendime ocak ayı sonunda yapılacak. Dernek, şubat ayında ikinci bir finansman desteği turunun daha sunulacağını belirtti.