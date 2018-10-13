Bir Deli Rüzgar 6. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Melike Candan kardeşleri birbirine düşürüyor (Bir Deli Rüzgar 5. son bölüm izle)

Bir Deli Rüzgar 5. bölümü ekrana geldi. Ayhan Gökçe'nin peşinde. Onu avucunun içine almak için her yolu deniyor. Uğur ve Gökçe arasında kıskançlık krizi yaşanıyor. Peki Bir Deli Rüzgar 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yeni bölümde cevap bekleyen sorular ve 5. son bölüm izleme linki…

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Bir Deli Rüzgar 5. son bölümü FOX TV'de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Ahmet Batur, Melike Candan’ı her yerde aramaktadır. Reşat Batur ise ne pahasına olursa olsun Melike Candan’ı korumaya kararlıdır. Ahmet ve Reşat arasında son sözler söylenir. Artık kardeşlik bitmiştir. Peki Bir Deli Rüzgar 6. yeni bölüm fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı mı? Bir Deli Rüzgar 5. son bölümde neler yaşandı?

BİR DELİ RÜZGAR 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Bir Deli Rüzgar 5. bölüm biter bitmez diziyi takip edenler yeni fragmanın gelip gelmediğini merak ediyor. Ama Bir Deli Rüzgar 6. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

BİR DELİ RÜZGAR YENİ FRAGMAN

BİR DELİ RÜZGAR SON BÖLÜM ÖZETİ: 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gökçe’nin kararı sonrası üvey babası annesinden onu ikna etmesini ister. Uğur’un mekanı polisler tarafından basılır. Ayrıca bazı tanımadığı kişiler taşkınlık yapar. Uğur bunun normal olmadığını düşünür. Bunun arkasında kimlerin olduğunun farkındadır.

Reşat Batur, genç Melike'nin yaptığı yemekleri çok beğeniyor. #senikaybedemem pic.twitter.com/utKuGxXnSq — Bir Deli Rüzgar (@birdeliruzgartv) 13 Ekim 2018

AHMET BATUR MELİKE’NİN PEŞİNDE

Kemancı Ali, Melike’den haber çıkmayınca telaşlanır. Bu arada Melike, Reşat Batur ile beraberdir. Melike Candan’ı Ahmet Batur’un adamları da aramaktadır. Kemancı Ali ve arkadaşlarının bulunduğu evi basarlar. Kemancı Ali dayak yer. Firuz Reşat’ı arar ve gelmesini ister. Firuz çaresiz kalmıştır, en son Melike Candan’ın evine giderler.

Melike Candan Uğur’a bir mektup yazar ve yaşadıkları ve yaşattıkları nedeniyle pişmanlığını dile getirir. Uğur, Melis’in işe geç gelmesi üzerine ona aralarındaki ilişkinin bittiğini onu artık istemediğini söyler. Melis bunu kabul etmez onu bırakmayacağını söyler. Bu sırada Gökçe’nin geldiğini görür ve Uğur’a bir öpücük kondurur ve gider. Gökçe belli etmese de kıskanmıştır.

TUNAHAN GÖKÇE’Yİ SEVDİĞİNİ HAYKIRIR

Uğur’a menajer Eren’in gece geldiğini haber verir. Uğur’da dikkatli olmasını tembihler. Gökçe, Tunahan’ın yanına gider. Telefonlarına neden bakmadığını sorar. Tunahan’ın Uğur ile ilgili serzenişlerine içerleyen Gökçe çekip gider, Tunahan arkasından onu sevdiğini haykırır.

Tunahan ile yaşadığı gerilimin ardından Melike Candan’ın yanına giden Gökçe, Tunahan’ı şikayet eder. Akşam Tunahan Uğur’un mekanına gider ve Gökçe ile ilgili hesap sorar. Bu sırada mekana gelen bazı kişiler olay çıkarır. Uğur ve adamları dışarıda kavgaya tutuşurlar. Kavga sırasında Tunahan, Uğur’u bıçaklamaya çalışan saldıganlardan birini etkisiz hale getirir.

BİR DELİ RÜZGAR 5. BÖLÜM İZLE

AYHAN SÖZLEŞMEYİ YIRTIP ATIYOR

Tunahan ve Uğur nezarethaneye atılır. Uğur yardımı için Tunahan’a teşekkür eder. Bu sırada Gökçe ve Melike Candan karakola gelir. Ramo’dan olan biteni öğrenen Gökçe menajer Eren’i arar ve buluşmak istediğini söyler. Eren’in yanında Ayhan vardır. Hışımla Ayhan’ın evine gider ve onlarla çalışmayacağını ve hiçbirşeyin umrunda olmadığını söyler. Ayhan imkansız bir şey yapar ve sözleşmeyi yırtıp atar. Gökçe’den kendi sözleşmesini hazırlamasını ister. Gökçe, Ayhan’a Uğur’un mekanına adamlarını yolladığını ve şimdi nezarethanede olduklarını bunun sorumlusunun kendisi olduğunu söyler. Ayhan avukatını arar ve Tunahan ve Uğur’u nezarethaneden çıkartmasını ister.

AHMET BATUR GERÇEĞİ ÖĞRENİYOR

Kemancı Ali Melike’nin ailesinin yanına gider. Annesi Melike’yi bulmasını ister. Bu arada Reşat Batur’un Melike’yi nerede sakladıklarını öğrenen Nurcan hemen Sevim Soylu’nun yanına gider ve ona söyler. Sevim Nurcan’a Antepli Murat’a haber vermesini söyler. Ahmet Batur’u telefonla arayan Murat Melike Candan’ı kardeşi Reşat’ın gizlediğini söyler. Reşat Melike’nin yanına gider, birbirlerine sarılırlar bu sırada Kemancı Ali onları görür.

Ahmet Batur, Reşat’ı arar ve Melike’nin orada olup olmadığını sorar. Reşat cevap vermez. Ahmet Batur adamları ile birlikte Reşat ve Melike’nin saklandıkları yere doğru yola çıkar. Bu sırada Melike, Ali’yi görür. Reşat Melike’ye Ali ile birlikte gitmesini söyler. Melike gitmek istemez. Reşat’ın ısrarlarına dayanamaz ve Ali ile birlikte oradan ayrılır.

AHMET VE REŞAT KARŞI KARŞIYA

Sevim Soylu’nun Murat ile ilgili bambaşka planları vardır. Reşat’ı aradan çıkarmanın ve kardeşleri birbirine düşürmenin peşindedir. Ahmet Batur, Reşat’a Melike’nin nerede olduğunu sorar. Melike’nin gittiğini söyleyen Reşat ve Ahmet arasında silahlar çekilir. Artık kardeşlik bitmiştir. Ahmet ve Reşat birbirlerinin düşmanıdırlar…