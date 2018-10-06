Bir Umut Yeter 2. Son bölüm yayınlandı! Yılmaz vicdanına yenik düşüyor! 3. Yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Bir Umut Yeter cumartesi günleri yayınına başladı. Bir Umut Yeter son bölümde; Derya ile tanışan Yılmaz aklı ve vicdanı arasında sıkışıp kalır. Derya’nın hala yaşadıklarının etkisinden çıkamadığını görür ama diğer yanda karısı Elif’in, Umut’u kaybederse canına kıymasından korkar. Peki Bir Umut Yeter 3. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Umut Yeter 2. Son Bölümde neler yaşandı?

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Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre ve Hazal Subaşı gibi sevilen isimlerin başrollerini paylaştığı Bir Umut Yeter dizisinin 2. Son bölümü yayınlandı. Yayınlanan son bölümde Yılmaz çok büyük bir çıkmazın ortasındadır, bir yanda karısı Elif diğer yanda yüreği paramparça olmuş Derya. Yılmaz, Kenan Bey ile tanışır ve Taner'in işi ona verilir. Taner'in hedefinde artık Yılmaz vardır. Dilek, Taner'in Derya'ya olan ilgisini anlar. Peki Bir Umut Yeter 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Umut Yeter 2. Son Bölüm izleme linki…

BİR UMUT YETER 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Umut Yeter yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

BİR UMUT YETER YENİ FRAGMAN

BİR UMUT YETER SON BÖLÜM ÖZETİ: 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taner amacına ulaşmış Derya'yı eşinden ve çocuğundan ayırmıştır. Derya oğlunun yokluğunu fotoğraf çekerek ve resim yaparak atmaya çalışır. Elif bebeğini kaybettiği gece yaşadığı mucizeye tutunmuştur. Yılmaz bebek yüzünden vicdan azabı çeker. Derya'nın kayıp oğlu Umut büyümüş yıllar geçmiştir. Elif ile Yılmaz fenerden taşınır.

BİR UMUT YETER 2. BÖLÜM İZLE

KENAN BEY, YILMAZ'A İŞ VERİYOR

Yılmaz ile Derya'nın babası Kenan'ın yolları kesişir. Kenan limanın yönetimini Yılmaz'a verir. Taner bunu duyunca tedirgin olur. Çünkü liman yönetimi Taner'in işidir. Ama Kenan Bey'in kararı kesindir. Yılmaz, Fener'i bırakıp limanda çalışmaya başlar.

Yılmaz, aklı ve vicdanı arasında sıkışıp kalıyor… #BirUmutYeter pic.twitter.com/2JMShJF3hg — Kanal D (@KanalD) 6 Ekim 2018

YILMAZ DERYA İLE TANIŞIYOR

Derya da babası Yılmaz'ın yanındayken gelir ve Yılmaz ile tanışırlar. Yılmaz, Derya'yı tanır, kısa süreli bir şok yaşar. Derya limana her geldiğinde o acı günü hatırlar. Yılmaz da bunu görür. Yılmaz limandaki birinin hikayeyi anlatmasıyla Umut'un Derya'nın oğlu olduğunu anlamaya başlar. Ya Umut'un annesi varsa… Yılmaz, Derya'ya oğlunun hayatta ve iyi olduğunu bir notla bildirmek ister.

Elif Umut'a hastalıklı derecede bağlıdır. Bu durum Yılmaz'a da zor anlar yaşatır. Elif oğlunun başına bir şey gelirse canına kıyacağını bile söyler. Bu nedenle Yılmaz yazdığı notu yırtar.