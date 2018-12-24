Bir Zamanlar Çukurova 16. yeni bölüm fragmanı yayında! ‘Oğlumu da alıp gidiyorum’

Bir Zamanlar Çukurova 16. yeni bölüm fragmanı bugün seyrici karşısına çıktı. Yeni fragmanda; Hünkar oğluna akıl veriyor ve düşmanını kendine yakın tutmasını istiyor. Demir, Gaffur'un boğazına yapışıyor. Sanayi Odası'nın başkanı belli oluyor. Hünkar bu haberden hiç memnun kalmıyor. Züleyha bir kez daha oğlunu da alıp İstanbul yoluna koyuluyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 16. yeni bölüm fragmanı...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Bir Zamanlar Çukurova 16. yeni bölüm fragmanı ATV tarafından yayınlandı. Züleyha, Yılmaz’ın hastaneye kaldırılışı ile yıkıldı. Sabahattin sayesinde onu görmeye gitti ve bir gün ona tüm gerçekleri anlatmak için ona yemin etti. İşte son bölümde yaşananlar…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 15. BÖLÜM ÖZETİ

Yılmaz, Züleyha’yı eve bırakmak istiyor. Ona hayır diyemeyen Züleyha peşlerindeki Demir’den habersiz arabaya biniyor. Demir deliye dönmüş şekilde Yılmaz’ın arabasını durdurdu. Züleyha’ya aşık iki adam bir kez daha silahlarına sarıldı. Züleyha Demir ve Yılmaz’ın ‘arabada kal’ söylemlerine rağmen kendini dışarı atıyor. Bu manzaraya dayanamayan Züleyha, ‘beni öldürün bitsin bu kavga artık’ diye haykırıyor. Ama Demir ve Yılmaz’ın gözü intikam bürümüş durumda. vE en acı gerçeklerle yüzleşiyorlar.

YILMAZ KAYIP

Yılmaz kayıp. Fekeli adamlarına Yılmaz’ı aramaları için talimat veriyor. Yılmaz ne yollarda ne huğlarda bulunamıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

FEKELİ YAMANLAR KONAĞINI BASIYOR

Fekeli’nin tek bir çaresi kalıyor. Yamanlar’da sormak. Çiftliği basan Fekeli bir tekme ile kapıyı açıyor. Demir, Hünkar ve Züleyha şaşkınlık içinde ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Fekeli’ye göre Yılmaz’ın kayıp olmasının arkasında Demir var. Eve girince ona bakan meraklı gözlere ‘Tuzak kurdu benim oğluma’ diyor. Hünkar bu iddiayı şiddetle reddediyor. Her zamankisi gibi oğlunu korumaya çalışıyor. Tabi Demir’in her şeyi yapabileceğinin de farkında. Bu yüzden Fekeli gidince oğlunu sorguya çekiyor. Yılmaz’ın kayıp olduğunu öğrenen Züleyha’nın da yüreği yanıyor.

YILMAZ BULUNUYOR

Fekeli, Yılmaz’ı buluyor. Arabası kazxa yapmış ve kanlar içinde. ‘Evlat aç gözünü’ diyerek gözyaşlarına boğuluyor. Feleki ailesini de benzer şekilde kaybettiği ve yıllar sonra Yılmaz’ı evlatları yerine koyduğu için çok büyük acı çekiyor. Fekeli ‘gitme, sen gidersen ben de giderim’ diyerek feryat ediyor.

ŞERMİN ZÜLEYHA YILMAZ GERÇEĞİNİ ÖĞRENİYOR

Her fırsatta Demir ve Hünkar Yaman’a zarar vermek isteyen Şermin sonunda istediği bilgiye ulaşıyor. Yılmaz ile Züleyha’nın aslınd akardeş değil sevgili olduklarını öğreniyor. Şermin hiç vakit kaybetmeden Hünkar’ı tehdit etmeye hazırlanıyor. Ama Hünkar ona pabuç bırakmayabilir.

ZÜLEYHA: BEN O DEFTERİ KAPATTIM

Hünkar, Yılmaz’ın hayatta olduğunu Züleyha’ya söylüyor. Ve ‘hala onu düşündüğünü biliyorum’ diyor. Züleyha inatla o defteri kapattığını söylüyor.

GAFFUR DERSİNİ ALIYOR

Gaffur hastanedeki Yılmaz’ı ziyarete gidiyor. Çıkışta biri onun Yılmaz’ı yastıkla boğmaya çalıştığını söylüyor. Fekeli Gaffur’u dövdürerek sorguya çekiyor. Fekeli’ye Yılmaz ile asker arkadaşı olduğunu söyleyerek yalanları sıralamaya başlıyor. Fekeli tek bir şey öğrenmek istiyor. O da onu orada Demir’in gönderip göndermediği. Gaffur şiddetle bunu reddediyor. Fekeli, Demir’e selam söylemesini istiyor.

ZÜLEYHA YILMAZ’A GİDİYOR

Züleyha, Sabahattin sayesinde hastaneye hemşire kılığında girip Yılmaz’ı görmeye gidiyor. Züleyha Yılmaz’a söyleyemedilerini sıralıyor. Gözyaşları iinde kalbinin hala onun için attığını söylüyor. Ölü acısını bi rkez daha yaşamak istemediğini anlatıyor. Ayrıca ‘oğlumuzu da alıp gitsek’ diyor. Bir gün ona her şeyi anlatacağına söz veriyor. Çıkışta da Sabahattin ile dertleşip artık dayanamadığını söylüyor.