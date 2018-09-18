Bir Zamanlar Çukurova 2. yeni bölüm 2. fragman geldi! Züleyha’nın kaderi baştan yazılıyor

Bir Zamanlar Çukurova 2. bölümü bekleniyor. Perşembe akşamı yayınlanacak dizinin 2. fragmanı da geldi. Fragmanda Hünkar Hanım’ın hedefine yaklaştığı görülüyor. Yılmaz ile Züleyha içinse ayrılık görünüyor. Peki 2. bölümde neler olacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova 2. bölüm yeni fragmanı…

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Bir Zamanlar Çukurova yeni fragman bu akşam geldi. Yayınlanan 2. fragmanda; Züleyha ile Yılmaz Yamanlar Çiftliği'nde geleceklerini değiştirecek günler yaşıyor. Yılmaz, Züleyha için birini öldürmüştür ve yakalanması an meselesidir. Züleyha ise çaresizdir. Üstelik evin hanımına kardeş olduklarını söylemiş ve gizlice buluştukları yerde yakalanmışlardır.

Yamanlar Çiftliği'nin Bey'i Demir ilk evliliğini karısının çocuğu olmuyor diye bitirmiştir. Ancak karısının hamile olduğu ortaya çıkar. Demir'in annesi oğlunun kısır olduğuna kanaat getirir ve çözümü hamile olan Züleyha'da bulur. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında Hünkar Yaman'ın planını hayata geçirdiği görülüyor ve Züleyha'ya Kur’an'a el bastıyor. İşte yeni bölüm 2. Fragmanı…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 2. FRAGMAN

Bir Zamanlar Çukurova ATV'nin yeni yapımlarından. Dizi daha ilk bölümden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 1970'li yıllarda geçen dizinin çekimleri Çukurova'da yapılıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın konusu 2. bölümde daha da netleşiyor. İşte 2. bölüm için yayınlanan yeni fragman…