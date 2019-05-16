Demir’den büyük itiraf! Bir Zamanlar Çukurova 34. yeni bölüm fragmanı geldi! (Bir Zamanlar Çukurova 33. son bölüm izle)

Bir Zamanlar Çukurova son bölümü ile ATV’de yayınlandı. Yayınlanan 33. bölümde; Gülten, Ercüment'in korkunç saldırısına uğruyor. Genç kadının masumiyeti paramparça edildikten sonra imdadına Yılmaz yetişiyor. Ancak Ercüment hiç düşünmeden, Demir'in ona aldığı silahı çekip Yılmaz'ı vuruyor. Ercüment Gülten'den de kurtulmak istiyor ama Fekeli ve Hünkar'ın orada olması her şeyi değiştiriyor. Yılmaz bir kez daha hayatta kalma savaşı verirken Züleyha oğlunu göremediği için içten içe yok oluyor. Demir ise Seher'in 'ondan hamileyim' açıklaması ile baş etmeye çalışıyor. Ama kendinden çok emin, çünkü o da çocuğu olmadığını biliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova 33. Son bölümde başka neler yaşandı? İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı geldi mi

Bir Zamanlar Çukurova 33. son bölümü ile ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde; Ercüment Gülten’e saldırıp, Yılmaz’ı vuruyor. Fekeli ve Hünkar yaşananları görüyor. Hünkar silahı alıp Demir’e giderken Fekeli oğlunun yeniden hayata dönmesi için dualar ediyor. Bu sırada Züleyha oğlunu göremediği için bir kez daha isyan bayrağını çekiyor. Ama Demir’in kafası çok dolu. Hem Gülten olayı var hem de Seher yeni bir bomba patlatıyor. Demir’den hamile olduğunu söyleyen Seher, Demir’i büyük bir itirafa sürüklüyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölüm özeti ve Bir Zamanlar Çukurova 34. Yeni bölüm fragmanı…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 31. BÖLÜM ÖZETİ

Ercüment Gülten’i bir şekilde kandırıp onu su kenarına götürmesini istiyor. Bu sırda bir terslik olduğunu anlayan Yılmaz, Gülten’in peşine düşüyor. Ercüment, Gülten’e saldırıyor. Yılmaz, Gülten’in çığlıklarını duyuyor ve yanlarına koşuyor. O sırada Ercüment, Gülten’e ‘bitti’ diyor. Ercüment’i bir yumrukla yere seren Yılmaz, Gülten’in yanına koşuyor. O sırada Ercüment silahını çekip Yılmaz’ı vuruyor.

Yılmaz, vurmakla yetinmeyen Ercüment, Gülten’i de ortadan kaldırmak istiyor. Ama tüm yaşananları gören bir isim daha var. Ercüment’i aramaya çıkan Hünkar bir kurşunla yere serilen Yılmaz’ı vurulmasını izlerken çığlığı basıyor. Fekeli’nin de orada olduğu ortaya çıkıyor. Fekeli Yılmaz’ın başına geliyor ve oğlu için feryat ediyor. Bu sırada Hünkar da Gülten’i sakinleştirmeye çalışıyor. Hünkar silahı alıp oğlu Demir’e gidiyor. Hünkar silahı verip olanları anlatıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

DEMİR: BENİM ÇOCUĞUM OLMUYOR

Demir, Seher ile yaşadığı o korkunç geceden sonra Seher’in patlattığı yeni bomba ile sarsılıyor. Seher, Demir’den hamile olduğunu söylüyor. Hünkar bunun mümkün olmadığını biliyor. Ama oğlu ile nasıl konuşacağını bilemiyor. Sonunda yüz yüze geliyorlar. Demir beklenmedik bir açıklama yapıyor. Ve annesine çocuğu olmadığını açıklıyor.