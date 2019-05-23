Bir Zamanlar Çukurova 35. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Züleyha bir kez daha anne olacak! (Bir Zamanlar Çukurova 34. son bölüm izle)

Bir Zamanlar Çukurova 34. son bölümü ile ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde; Demir'in annesine itirafı anne-oğlu bir kez daha sıkı sıkıya birbirine bağlıyor. Vakit kaybetmeden Seher'i konuşturan Hünkar, bebeğin Gaffur'dan olduğunu öğreniyor. İşin kötü tarafı bu olayı Saniye de duyuyor. Seher2e saldırarak öfkesini dindirmeye çalışan Seher'e destek ise hiç beklemediği birinden geliyor. Züleyha ona akıl verecek yardım etmek istiyor. Öte yandan Müjgan'ın Felekeli'nin evine taşınması ile hummalı bir çalışma başlıyor. Evde yapılan yeni düzenlemeler sırasında Züleyha'nın mektubu bulunuyor. Ama Züleyha'nın ansızın fenalaşması asıl büyük şok yaşatıyor. Sabahattin, Züleyha'nın testleri sonucu hamile olduğunu söylüyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 35. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölüm özeti…

Bir Zamanlar Çukurova son bölümü ile ATV'de yayınlandı. Yayınlanan 34. bölümde; Demir, Adnan’ın Yılmaz’ın oğlu olduğunu biliyor ama Züleyha’yı elinden tutmak her şeyden değerli. Hünkar da bunu bir kez daha anlıyor. Seher’i konuşturmakta zorlanmıyorlar. Bebeğin babası Gaffur çıkıyor. Çocuğu olmayan Saniye bu haberi alınca daha da yıkılıyor. Yılmaz ile Müjgan arasındaki bağ giderek sağlamlaşıyor ve Müjgan da Fekeli’ye taşınıyor. Müjgan’ın eve gelişi için yapılan hazırlıklar sırasında Züleyha’nın mektubu da bulunuyor. Bu sırada Züleyha da fenalaşıp hastaneye kaldırılıyor. Demir, Hünkar, Şermin, Müjgan, Sabahattin hatta Yılmaz’ın da orada olduğu anda Züleyha’nın gebeliği duyuruluyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova 34. Son bölümde başka neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte merak edilen tüm detaylar…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova Yeni Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının birkaç güne yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 34. BÖLÜM ÖZETİ

Demir annesine çocuğu olmadığını itiraf ediyor. Seher’in Demir’den hamile olduğunu söylemesi bu itirafa sebep oluyor. Seher ağlayarak Hünkar’a gidiyor ve hamile olduğunu söylüyor. Üstelik bebeğin de Demir’den olduğunu söylüyor. Hünkar oğlunun çocuğu olmadığını biliyor ama yine de Seher’in ağlayışını izliyor. Hünkar, Seher’i sakinleştirdikten sonra Demir ile konuşuyor. Seher’in sözlerini aktarıyor. Demir annesine çocuğu olmadığını söylüyor, üstelik Adnan’ın da Yılmaz’ın oğlu olduğunu anlatıyor. Hatta Demir annesine o kadar aptal olmadığını söylüyor. Hünkar oğlunun gerçeği bilmesine çok şaşırıyor. Anne- oğul bir kez daha birbirine arka çıkıyor. Bu sırrı saklıyorlar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

SANİYE SEHER’İN GAFFUR’DAN HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Seher’i ortadan kaldırmak için önce kimden hamile olduğunu bulmak istiyorlar. Seher’i sorguya çeken anne oğul konuşturmayı da başarıyor. Seher, Gaffur’dan hamile olduğunu söylüyor. Gaffur da bu gerçeği öğrenirken, Saniye de her şeyi duyuyor. Seher ile Gaffur’un ilişkisinin farkında olan Seher’in üzüntüsüne bir de çocuk sahibi olmaması ekleniyor. O öfke ile Seher’e bir kez aha saldırıyor. Seher’e destek ise hiç beklemediği birinden geliyor. Züleyha onunla konuşarak yardımcı olmaya çalışıyor.

ZÜLEYHA HAMİLE

Yılmaz cephesinde ise Müjgan giderek daha çok yer ediyor. Fekeli’nin evine yerleşmeye karar veren Müjgan için hazırlıklar yapılıyor. Evde yapılan değişiklikler sırasında Züleyha’nın mektubu bulunuyor. Öte yandan Züleyha fenalaşıyor ve hastaneye kaldırılıyor. Müjgan ve Sabahattin, Züleyha’yı muayene ediyor. Ve Yılmaz da tam hastane odasının kapısına gelmişken Züleyha’nın hamile olduğu açıklanıyor. Hünkar, Demir, Züleyha hatta Şermin bile bu haberi şaşkınlıkla karşılıyor.