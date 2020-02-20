Bir Zamanlar Çukurova 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Bir Zamanlar Çukurova 56. son bölüm izle)

Bir Zamanlar Çukurova 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Bir Zamanlar Çukurova 56. son bölüm izle)

Bir Zamanlar Çukurova dizisi bu akşam 56. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümünde; Savcı'nın çalışmaları ve Müjgan'ın yarattığı gerginliklerin arasında Konak bir de misafir ağırlıyor bu hafta! Yamanlar'ın hasretle karşıladığı konukları, pek çok konuya aydınlık getirecektir. Komşu konaktan da merakla izlenen misafir, heyecanla da karşılanır. Peki Bir Zamanlar Çukurova 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleme ekranı.

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi bu akşam 56. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bir Zamanlar Çukurova’nın son bölümünde; Son kez bir araya gelişlerinde adeta aralarındaki savaş daha da alevlenen iki aile, yeniden bir araya gelmek zorunda kalıyor. Ercüment’in ölümünün araştırılması ile tetiklenen olaylar, ezeli düşmanları mecburen yine buluşturur. Ancak başta Hünkar ve Fekeli’nin zorladığı mecburi ateşkes, hiç beklemedikleri bir yerden bozulmaya hazırdır. İşte Bir Zamanlar Çukurova 57. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 57. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 57. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında sayfamızdaki linkten izlenebilecek.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 56. SON BÖLÜM İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 56. BÖLÜM ÖZETİ

“Ercüment’i ben öldürdüm, anladın mı?”

Yılmaz’ın telefon konuşmasını duyup, takip eden Müjgan, aradığı delile kavuşuyor! Tüm şüphelerinin kendi kuruntusu olduğunu söyleyenlere karşı gördüklerini videoya kaydediyor.

SAVCI JÜLİDE, ERCÜMENT DOSYASININ PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Çukurova’da dolayan dedikodular ayyuka çıkınca, Jülide de Ercüment dosyasını yeniden incelemeye alıyor. Jülide bu işin peşini bırakmamakta kararlı olduğunu söyleyince Dr. Sabahattin daha fazla kurcalamamasını bile rica edecektir.

GAFFUR VE ÜZÜM’ÜN KIRMIZI PAPUÇLU HİKAYESİ

Gaffur’un Üzüm’ün evlerine getirdiği neşe ile yüzü gülmüştür. Üzüm kızı alıp çarşıya giden Gaffur, küçük kıza en iyi en yeni ayakkabıları alacaktır. Meşhur cimriliğini Üzüm için bırakan Gaffur, günün sonunda Üzüm’den hayatının en kıymetli hediyesine kavuşacaktır.

KONAKTA GİZEMLİ MİSAFİR

Savcı’nın çalışmaları ve Müjgan’ın yarattığı gerginliklerin arasında Konak bir de misafir ağırlıyor bu hafta! Yamanlar’ın hasretle karşıladığı konukları, pek çok konuya aydınlık getirecektir. Komşu konaktan da merakla izlenen misafir, heyecanla da karşılanır. Ancak heyecanın sebebi mutluluk ve şaşkınlıktan çok, bilinmezliktendir.

İKİ AİLE TEKRAR BULUŞTU, AMA!

Son kez bir araya gelişlerinde adeta aralarındaki savaş daha da alevlenen iki aile, yeniden bir araya gelmek zorunda kalıyor. Ercüment’in ölümünün araştırılması ile tetiklenen olaylar, ezeli düşmanları mecburen yine buluşturur. Ancak başta Hünkar ve Fekeli’nin zorladığı mecburi ateşkes, hiç beklemedikleri bir yerden bozulmaya hazırdır. Müjgan elinde ihanetin görüntüleri ile dururken, Züleyha’ya gidip artık ikisinin arasındaki savaşın başladığını ilan edecektir.