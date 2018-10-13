Bir Zamanlar Çukurova dizisine heyecanlandıran transfer!

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında uzun süredir ekranlardan uzak kalan bir isim görüldü. Diziye yeni katılım olacağı dizinin Twitter hesaplarından duyurulmuş ama kimliği sürpriz olarak gizli tutulmuştu. Bugün yeni fragmanın gelmesiyle o ismin Kerem Alışık olduğu kesin olarak belli oldu. İşte Kerem Alışık'ın canlandıracağı karaktere dair ipuçları...

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Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlandığı ilk günden sonra kendisine kemik bir izleyici kitlesi yaratmayı başardı. 70’li yıllara dayanan hikayesi ve Çukurova’nın uçsuz bucaksız manzarası ile izleyenlerin hayran kaldığı dizide yeni bir sürpriz yaşandı. Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Vahide Gördüm ve Murat Ünalmış gibi isimlerin yer aldığı diziye ünlü oyuncu Kerem Alışık da katıldı.

KEREM ALIŞIK HANGİ KARAKTERİ OYNAYACAK?

Bir Zamanlar Çukurova dizisine sürpriz bir isim katıldı. Yeni bölüm fragmanında görünen isim Kerem Alışık. Kerem Alışık fragmanda Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş ile ceza evinde dertleşirken görülüyor. Yılmaz’ın, Demir’in ihanetinden haberdar olduktan sonra, Kerem Alışık’ın canlandırdığı karaktere yaşadıklarını anlattığı ve ondan akıl aldığı görülüyor. Yani Alışık’ı dizide Yılmaz’a yol gösteren, ona ağabeylik eden bir karakter olarak izleyeceğiz.

İŞTE KEREM ALIŞIK’IN GÖRÜNDÜĞÜ BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



KEREM ALIŞIK KİMDİR?

Kerem Alışık, 5 Haziran 1960 tarihinde İstanbul‘da Nişantaşı'nda doğmuştur. Sinema oyuncusu Sadri Alışık ve Çolpan İlhan‘ın oğludur. Yazar Attila İlhan dayısıdır. Bir süre “Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü” futbol takımında oynamıştır. 1995 yılında Yönetmen Ünal Küpeli‘nin yönettiği “Fırtınalar” dizisiyle oyunculuğa başladı.

Askerliğini Gölcük'de bahriyeli olarak yaptı. Tiyatro sahnesine ise ilk olarak Tiyatro Kedi'de Hakan Altıner'in yöne adlı oyunla adımını attı. 2000 yılında İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay‘ın yaptığı “Dansöz” filmi ile yaşadı. 2005 yılından beri annesi Çolpan İlhan ile birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitmenlik yapmaktadır. 13 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul Gösteri Merkezinde düzenlenen 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nin sunuculuğunu Berna Laçin ile beraber yaptı.

Kerem Alışık oyunculuğun yanı sıra şiir yazmaktadır. Yayınlanmış iki şiir kitabı ve basılmış üç şiir albümü bulunmaktadır. Kerem Alışık, 1992 yılında Sibel Turnagöl‘le evlendi. 1997 yılında boşandı. “Sadri” adında bir oğlu var.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Vahide Gördüm ve Murat Ünalmış’ın başrollerde yer aldığı Bir Zamanlar Çukuorva dizisinde; Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Serpil Timur gibi isimler yer alıyor.