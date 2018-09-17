Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor? Oyuncu kadrosunda kim kimdir? İşte konusu…

ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Bir Zamanlar Çukurova dizisi yoğun bir ilgi ile karşılandı. 1970'li yıllarda geçen dizinin hikayesinde İstanbul'dan kaçıp Adana'ya sığınan birbirine aşık genç çiftin başına gelenler anlatılıyor. Oyuncu kadrosunda usta oyuncu Vahide Perçin dikkatleri çekiyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

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Bir Zamanlar Çukurova dizisi Adana’da çekiliyor. Dizinin başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış yer alıyor. 1970’lerde geçen hikaye için dev bir dizi platosu kuruldu. Dizi seyircilerden tam not almayı başardı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNİN KONUSU NE?

1970’li yıllarda, İstanbul’da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana’da Çukurova’nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCU KADROSUNDA KİM KİMDİR?

Oyuncular: Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Hilal Altınbilek (Züleyha), Bülent Polat (Gaffur), Turgay Aydın (Sabahattin), Selin Yeninci (Saniye), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Genç (Gülten), Polen Emre (Fadik), Mustafa Açılan (Veli) ve Serpil Tamur (Haminne)

Vahide Perçin

Hünkar Yaman

Çukurova’nın en büyük beylerinden biri olan Demir Yaman’ın annesi. Adı gibi hükümran, adı gibi kararlı, dirayetli bir kadın. Oğlu Demir’in sahip olduğu toprakların hanım ağası, ırgatların büyükhanımı. Hünkar Yaman için Demir’den ve Demir’in itibarından daha değerli hiçbir şey yok. Tek dileği soylarının sürmesi ve oğlunun sahip olduğu bu toprakların ileride emin ellere geçmesi. Ama bir gün oğlunun itibarının sarsılmak üzere olduğunu anlar ve çok tehlikeli bir oyun kurar.

Uğur Güneş

Yılmaz Akkaya

İstanbul’un yakışıklı, mütevazı ve iyi yürekli çocuğu, çalışkan bir aşık. Parada pulda şanda şerefte gözü yok. Hayatta en büyük dileği canından çok sevdiği Züleyha’sıyla evlenip mutlu bir yuva kurmak. Ama bir gün hayattan yediği bir darbe ile geleceği de hayalleri de tümüyle değişir. Sevdiği için elini kana bulayan Yılmaz’ın içine düştüğü kaçak hayatı onu hiç beklemediği yollara sürükler.

Murat Ünalmış

Demir Yaman

Büyük bir servetin sahibi. Çukurova’nın en büyüğü, bu bereketli toprakların tek hükümdarı olmayı hedefleyen, bunun için her şeyi yapabilecek kadar hırslı, gözü kara bir adam. Ama babasından kalan bu uçsuz bucaksız toprakları günü gelince miras bırakacağı bir evladı yok. Demir, Züleyha’ya görür görmez aşık olur. Aşk Çukurova’nın bu yakışıklı ve hırslı beyini değiştirebilecek mi? Demir Yaman aşkı ve toprakları için gözünü ne kadar karartacak?

Hilal Altınbilek

Züleyha

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha’nın en büyük hayali Yılmaz’la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi Züleyha’nın hayatını mahvedecek bir adım atar. Bu adımla darmadağın olan Züleyha’nın tek çaresi Yılmaz’la birlikte Adana’ya kaçmaktır. Ama kader Züleyha’yı sınamaktan vazgeçmeyecek, onu ölümden daha zor kararlar vermek zorunda bırakacaktır.