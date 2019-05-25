Bir Zamanlar Çukurova sezon finali yayında! Züleyha vuruldu mu? (Bir Zamanlar Çukurova 35. bölüm fragmanı izle)

Bir Zamanlar Çukurova 35. yeni bölümü ile sezon finali yapacak. Sezon finali fragmanı da bugün yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda; Demir, Züleyha'nın Yılmaz'dan hamile kaldığını zannedip hesap soruyor. Demir hem Yılmaz'a hem de Züleyha'ya silah çekiyor. Üstelik Demir, Züleyha'ya en baştan beri tüm gerçekleri bildiğini de itiraf ediyor. Züleyha, Demir'in kendine doğrulttuğu silahı kalbine doğrultup ölmek istediğini söylüyor. Ve konakta silah sesi duyuluyor. Bu sırada Yılmaz ile Müjgan'ın düğün zamanı geliyor. Yılmaz düğünde hiç mutlu görünmüyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 35. yeni bölüm fragmanı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 34. BÖLÜM ÖZETİ

Demir annesine çocuğu olmadığını itiraf ediyor. Seher’in Demir’den hamile olduğunu söylemesi bu itirafa sebep oluyor. Seher ağlayarak Hünkar’a gidiyor ve hamile olduğunu söylüyor. Üstelik bebeğin de Demir’den olduğunu söylüyor. Hünkar oğlunun çocuğu olmadığını biliyor ama yine de Seher’in ağlayışını izliyor. Hünkar, Seher’i sakinleştirdikten sonra Demir ile konuşuyor. Seher’in sözlerini aktarıyor. Demir annesine çocuğu olmadığını söylüyor, üstelik Adnan’ın da Yılmaz’ın oğlu olduğunu anlatıyor. Hatta Demir annesine o kadar aptal olmadığını söylüyor. Hünkar oğlunun gerçeği bilmesine çok şaşırıyor. Anne- oğul bir kez daha birbirine arka çıkıyor. Bu sırrı saklıyorlar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

SANİYE SEHER’İN GAFFUR’DAN HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Seher’i ortadan kaldırmak için önce kimden hamile olduğunu bulmak istiyorlar. Seher’i sorguya çeken anne oğul konuşturmayı da başarıyor. Seher, Gaffur’dan hamile olduğunu söylüyor. Gaffur da bu gerçeği öğrenirken, Saniye de her şeyi duyuyor. Seher ile Gaffur’un ilişkisinin farkında olan Seher’in üzüntüsüne bir de çocuk sahibi olmaması ekleniyor. O öfke ile Seher’e bir kez aha saldırıyor. Seher’e destek ise hiç beklemediği birinden geliyor. Züleyha onunla konuşarak yardımcı olmaya çalışıyor.

ZÜLEYHA HAMİLE

Yılmaz cephesinde ise Müjgan giderek daha çok yer ediyor. Fekeli’nin evine yerleşmeye karar veren Müjgan için hazırlıklar yapılıyor. Evde yapılan değişiklikler sırasında Züleyha’nın mektubu bulunuyor. Öte yandan Züleyha fenalaşıyor ve hastaneye kaldırılıyor. Müjgan ve Sabahattin, Züleyha’yı muayene ediyor. Ve Yılmaz da tam hastane odasının kapısına gelmişken Züleyha’nın hamile olduğu açıklanıyor. Hünkar, Demir, Züleyha hatta Şermin bile bu haberi şaşkınlıkla karşılıyor.