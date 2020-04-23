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Birce Akalay sevgilisi ile görüntülendi
Birce Akalay sevgilisi ile görüntülendi
Birce Akalay, Etiler'de sevgilisi ile görüntülendi. Ünlü oyuncu sevgilisi farkedilmesin diye röportaj verme taktiği denese de başarılı olamadı...
Emre ÇEVİK
Magazin 23 Nisan 2020 - 12:13

Oyuncu Birce Akalay önceki gün sevgilisi ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Birce Akalay marketten ilk çıkan isim oldu. Genellikle röportaj vermek istemeyen Birce Akalay, gazetecilerin sevgilisini farketmemesi için röportaj taktiğini denesede başarılı olamadı. Bu taktiğinin işe yaramayacağını anlatayan Akalay, aracına binerek sevgilisini diğer kapıdan almaya gitti. Bu esnada sevgilisinin market poşetleri ile Birce Akalay'ı beklediği görüldü. Poşetleri araca yerleştiren sevgilisine Akalay'ın yardım etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

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