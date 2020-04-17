Birce Akalay’ın corona virüsü yorumu

Akalay, dünyadaki birçok ülkenin ve Türkiye’nin de mücadele ettiği virüsün artık insanlar arasındaki samimiyet ve sıcaklık duygusunu kaybettirdiğini söyledi.

Artık kimsenin eskisi gibi olmadığını söyleyen Akalay, “Sanmasınlar gönlümüz bir atmıyor, bu yüzden o yayınları yapıyoruz. Herkes kadar market alışverişi yapıyor, korunarak bir markete giriyorsun bir alışveriş yapmak için, cımbızlayarak alıyorsan hızlıca.

“KİMSE BİRBİRİNİN YÜZÜNE GÖZÜNE BAKMIYOR”

Normalde sıcak toplumuz… Selamı severiz, birbirini tanır herkes selamlaşır ya, şimdi kimse birbirinin yüzüne, gözüne bakmıyor, kontak kurmuyor. Kendimi ilk alışverişte garip hissettim.

“KORKUSUZ OLMAMAK LAZIM”

Garip bir his. Neyin içindeyiz? Zaten sokaklar bomboş, öyle de olmalı. İki gün sokak yasağından sonra market için dışarı attı insanlar kendilerini ama bu durum ciddi. Bu kadar korkusuz olmamak lazım.” dedi.