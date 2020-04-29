Biz Size Döneriz filminin konusu ne? Biz Size Döneriz filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kim?

Biz Size Döneriz filminin konusu ne? Biz Size Döneriz filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kim?

İş arayanların muhakkak duyduğu cümlelerden olan ‘Biz Size Döneriz’ kalıbı, sinemalardan sonra televizyon ekranlarında olacak. Birbirinden ünlü oyuncuların oynadığı komedi filmi Biz Size Döneriz filminin konusu merak ediliyor. İşte Biz Size Döneriz filminin oyuncuları ve konusu…

Üniversiteden yeni mezun bir gencin iş arama serüvenin eğlenceli bir dille anlatan Biz Size Döneriz filmi, vizyona girdiği 2017 yılında senenin en komik filmlerinden biri olmuştu. Peki, Biz Size Döneriz filminin konusu ne? Biz Size Döneriz filminin oyuncuları kim? İşte detaylar…

BİZ SİZE DÖNERİZ KONUSU?

Bir iş görüşmesi en fazla ne kadar kötü gidebilir? İş görüşmesine gidip iş görüşmemeyi başarmak mümkün müdür? 4 TL benzinle bir araç ne kadar yol gidebilir? Ya da sadece gidebilir mi? Bir insan kendisine hiç dönülmeden “Biz size döneriz.” cevabını en fazla kaç kez duyabilir? İş bir aşk mıdır yoksa aşk bir iş midir?



BİZ SİZE DÖNERİZ FİLMİNİN OYUNCULARI

Hande Soral – Lale

Caglar Ertugrul – Akin

Firat Albayram – Cahit

Bestemsu Özdemir – Defne

Tarik Ündüz – Yusuf

Tugçe Kursunoglu – Nur

Ceyda Kasabali – Didem

Haldun Boysan – Kelebek Necmi