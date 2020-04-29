Biz Size Döneriz filminin konusu ne? Biz Size Döneriz filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kim?

Üniversiteden yeni mezun bir gencin iş arama serüvenin eğlenceli bir dille anlatan Biz Size Döneriz filmi, vizyona girdiği 2017 yılında senenin en komik filmlerinden biri olmuştu. Peki, Biz Size Döneriz filminin konusu ne? Biz Size Döneriz filminin oyuncuları kim? İşte detaylar…
BİZ SİZE DÖNERİZ KONUSU?
Bir iş görüşmesi en fazla ne kadar kötü gidebilir? İş görüşmesine gidip iş görüşmemeyi başarmak mümkün müdür? 4 TL benzinle bir araç ne kadar yol gidebilir? Ya da sadece gidebilir mi? Bir insan kendisine hiç dönülmeden “Biz size döneriz.” cevabını en fazla kaç kez duyabilir? İş bir aşk mıdır yoksa aşk bir iş midir?
BİZ SİZE DÖNERİZ FİLMİNİN OYUNCULARI
Hande Soral – Lale
Caglar Ertugrul – Akin
Firat Albayram – Cahit
Bestemsu Özdemir – Defne
Tarik Ündüz – Yusuf
Tugçe Kursunoglu – Nur
Ceyda Kasabali – Didem
Haldun Boysan – Kelebek Necmi