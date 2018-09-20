Bizim Hikaye 40. yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Filiz acı gerçeklerle yüzleşir! Bizim Hikaye 39. Bölüm izle

Bizim Hikaye 40. yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Filiz acı gerçeklerle yüzleşir! Bizim Hikaye 39. Bölüm izle

Bizim Hikaye 39. Bölümü ile FOX TV’de ekrana geldi. Cezaevinden çıkan Filiz kardeşlerinin ona yaşattıkları ile daha da yıkılır. Barış’ın evli olduğu ve bir de çocuğu olduğu ortaya çıkar. Filiz’e darbeler bir bir gelir. Bizim Hikaye 39. bölümde neler yaşandı? Bizim Hikaye 40. Bölümünde cevap bekleyen sorular neler?

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Bizim Hikaye yeni sezon 39. bölüm yayınlandı. Filiz'e evli olmadığını ve sadece prosedür gereği evlendiğini söylemişti ancak işler bir anda değişti. Bizim Hikaye yeni bölümde; Barış Filiz'in gözlerine bakarak evliliğini savunur. Peki Bizim Hikaye 40. bölümde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bizim Hikaye 39. Bölümde yaşananlar ve 40. Bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

BİZİM HİKAYE 40. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Filiz cezaevinden çıkmıştır ama bir yandan kardeşleri bir yandan da Barış ona hayatı zindan etmektedir. Peki yeni bölümde Filiz gün yüzü görecek mi?

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

BİZİM HİKAYE YENİ FRAGMAN

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 39. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Filiz'in kardeşleri çocuklar refah ve zenginlik içindedir. Babası yine düşüncesizce birine çelme takmış ve sırf kalabalık aile seviyor diye kendi çocuklarını kullanmaktadır. Diğer yandan Barış'tan hiç haber yoktur. Filiz endişe içinde ona gelen mektupların kardeşlerinden geldiğini öğrenir.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

BARIŞ ORTAYA ÇIKAR

Ve Barış bulunur. Filiz Barış'ın evli olduğunu ve bir de oğlu olduğunu öğrenir. Yanında avukat Selim bey vardır. Olayın şokuyla kendini kaybeden Filiz yardımına da yine Selim bey yetişir.

Evdekiler Barış'ın yaptıklarına inanamamaktadır. Filiz ise darmadumandır. Sabah erkenden ortadan kaybolur. Yazılan mektuplara kızgındır. Benim hayatım Barış değil diyerek kendini toparlamaya karar verir.

FİLİZ'İN GÖZLERİNE BAKA BAKA

Barış Filiz'in yüzüne baka baka ailesi olduğunu ve onlara döndüğünü söyler. Rahmet Barış'ın yanına gider. Olanların bir yalan olduğunu söylemesini ister. Barış'ın bu zamana kadar onlara yaptıklarını ve şimdi bir anda bu şekilde ihanet etmesini içine sindirememiştir.

Melek zamanı dolana kadar Minibollar için elinden geleni yapmaya hazır. #acıgerçekler @bizimhikayedizi pic.twitter.com/yP2HqMY8kt — FOX (@FOXTurkiye) 20 Eylül 2018

RAHMET AŞIK MI OLUYOR?

Rahmet'in başı belaya girer ve yardımına Deniz koşar. İkili arasında aşkın ilk filizleri atılır. Deniz hademelik yaptığını sakladığının farkında olduğunu söyler. Deniz takip ettiğini açıkça belli eder. Rahmet'in Barış'ı (Savaş Aktan) aradığını fark eder ve ona yardım etmeyi teklif eder.

HİKMET SÖZÜNÜ TUTABİLECEK Mİ?

Hikmet sık sık sevgili Zeynep'in yanına kaçar. Zeynep sürekli evde kalmaktan çok sıkılmıştır. Hikmet ise evlilik için geri sayım yapmaktadır. Zeynep ise endişelerle doludur.

MİNİBOLLARIN LÜKS HAYAT KAVGASI

Kiraz ile Fiko hastalanır. Yüzlerini kırmızı benekler kaplar. Filiz çocukları almak için babasının evine gider. Melek Hanım'a çocukları almak istediğini söyler. Filiz bu hayata alışmalarından endişelidir. Melek verdiği hastalık savaşından söz eder. Fikri konuşulanlara kulak misafiri olur ve Filiz'i azarlar.

Çocuklar eve döner, büyük bir kavga patlar. Filiz'in tahmin ettiği gibi Kiraz ile Fiko fakir hayata ayak uyduramaz hale gelmiştir. Yaşadıkları lüks hayatın etkisinden çıkamayan Fiko ile Çiçek Filiz'e kök söktürür. Filiz evde kalacaklarını söyleyince de kıyamet bir kez daha kopar.

Babaları minibolları almaya gelir ve arkalarına bile bakmadan giderler. Filiz acı gerçeklerle bir bir yüzleşmektedir…