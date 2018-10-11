Bizim Hikaye 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barış çözülüyor! (Bizim Hikaye 42. Son bölüm izle)

Bizim Hikaye 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barış çözülüyor! (Bizim Hikaye 42. Son bölüm izle)

Bizim Hikaye 42. Son Bölümü ile FOX TV’de ekrana geldi. Filiz, Tülay’ın hayatını kurtaran Barış’ı kovmaktan vazgeçer. Barış, Selim’in Filiz ile yakınlaşmasından çok rahatsızdır. Kıskançlık krizine girer ve Filiz’in karşısına çıkar. Peki Bizim Hikaye 42. Son bölümde başka neler yaşandı? Bizim Hikaye 43. Yeni bölüm fragmanı geldi mi?

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Bizim Hikaye son bölümü ile ekrana geldi. Bizim Hikaye 42. son bölümde; Bebeğini kaybeden Tülay, Tufan'ın memleketine gider. Filiz kendini toparlayamaz ve Barış ile didişmekten vazgeçer. Avukat Selim, Filiz'in etrafında dört dönüyordur. Barış da bu durumun farkındadır. Ayrıca Melek evden gider, Fikri evde parti verir. Ancak parti kötü sonla biter. Bir avukat ve polisler eve gelir, Fikri ile ayyaş arkadaşlarını zorla evden çıkarır. Peki Bizim Hikaye Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bizim Hikaye 42. Son Bölümde yaşananlar ve 43. Bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

BİZİM HİKAYE 42. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

BİZİM HİKAYE YENİ FRAGMAN

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 42. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Filiz, Barış'ın hala Sağlık Ocağında kaldığını duyunca delirir. Barış sinirlenip istifa etmiyorum der. Filiz, Barış'a saldırırken Tülay fenalaşır. Barış ve Filiz Tülay'ı hastaneye yetiştirir. Ama Tülay bebeklerini kaybetmiştir. Tufan bu haberle yıkılır. Filiz, Çiçek gözyaşları içinde kalır. Tülay eve götürülür. Barış ziyarete gelir. Hikmet ile Rahmet de oradadır.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

BARIŞ KISKANÇLIK İÇİNDE

Tülay ile Tufan memlekete gider. Filiz ile Çiçek işlerine sarılmak zorundadır. Barış, Avukat Selim'den rahatsız olmaya başlar. Dükkana gelen Selim, Filiz ile baş başa kalır. Selim önce Tülay'ı sorar sonra da Barış'tan söz eder. Filiz “burada kalacakmış” der. Selim tedirgin olmuştur. O sırada telefon çalar, İsmet'in okulundan ararlar. İsmet'in ağladığını öğrenen Filiz okula gitmek ister ama Selim onun yerine gidebileceğini söyler. O sırada Barış, Filiz'in yanına gelir. Önce Tülay'ı sorar, sonra da avukattan söz eder. İmalı sözlerden sonra Filiz, Tülay'ın hayatını kurtardığı için onunla muhatap olduğunu söyler.

RAHMET İLE DENİZ YAKINLAŞIYOR

Rahmet çözdüğü soruyu panoya asmıştır Deniz de onu görür. Rahmet'i sorguya çekmeye başlar. Rahmet soruyu kendisinin çözmediğini söyler ve ikili arasında bir yakınlaşma olur.

Barış'ın karısı Filiz'i araştırmaya başlar.

FİKRET'İN EV PARTİSİ

Melek ailesinin yanına gidecektir. Fikret ve çocuklar evde yalnız kalır. Fikri önce rolünü oynar, sonra Melek'in gidişi ile evde parti verir. Mahalleden eski ayyaş arkadaşlarını çağırır. Sabah bir avukat ve polisler gelir. Evi boşaltmalarını ister. Fikret delirir evden asla çıkmayacağını söyler. Çocuklar ve Fikri sokakta kalır. Hatta Fikri zorluk çıkardığı için nezarete atılır. Mecburen Filiz'i aramak zorunda kalır.

ÇOCUKLAR EVE DÖNMEK ZORUNDA KALIYOR

Filiz emniyete gelir. Selim de yanındadır. Fikri'yi serbest bırakırlar. Çocuklar ve Fikri'yi eve götürür. Çocukların suratı bir karıştır. Fikri kayınvalidesini suçlasa da yapabileceği hiçbir şey yoktur. Kiraz kapıda durup eve girmeyeceğini söyler. Filiz ikna etmeye çalışır ama Kiraz inatçılık eder.

DERİN RAHMET'E HAYRANLIĞINI DİLE GETİRİR

Rahmet, Derin için hazırlık yapar. Okulun bahçesinde gizli bir yere götürür onu. Derin onun bir huyunu çok sevdiğini ve yaptığı işle çok barışık olduğunu söyler. Derin, Rahmet'in kendine güvenine hayrandır.

SELİM: BEN SADECE AVUKATI DEĞİLİM

Selim, Barış'ın yanına gider. Bir yıldır evliymişsin neden Filiz'e yalan söyledin der. Barış'ın sen sadece avukatsın sözüne ‘sadece avukatı olduğumu nereden çıkardın' cevabını verir. Barış bu durumla ilgilenmiyormuş gibi davranır.

BARIŞ FİLİZ'İ HAYRAN HAYRAN İZLİYOR

Barış, Selim gidince çılgına döner. Filiz'in yanına gider. Önce onu sakince uzaktan izler, Çiçek onu fark eder ve cama vurur. Barış içeri girer, Filiz'in eline bakması gerektiğini söyler. Filiz, elindeki dikişi aldırmak için terslediği Barış'ın yanına gider. Barış, dükkan için mutlu olduğunu söyler. Filiz de asıl ben sana teşekkür etmeliyim hayatımı mahvetmesen olmazdı der. Barış konuyu Selim'e getirir. Filiz evli barklı adamsın ‘Selim bekar ben bekarım sana ne' der. Filiz bir hışımla çıkar.