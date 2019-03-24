Bizim Hikaye 63. yeni bölüm fragmanı yayında! Fikri’nin ağabeyi şok gerçeği açıklıyor!

BİZİM HİKAYE 63. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Fikri, abisinin eşini kaçırmış! #BizimHikaye'nin yeni bölüm fragmanı yayında. @bizimhikayedizi https://t.co/hjiVnATwBc
— FOX (@FOXTurkiye) 24 Mart 2019
BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çocuklar yaşadıklarından kötü etkilenmiştir ve sakinleştirilmeleri çok zordur. Barış onları tekrar normale döndürmek için ilginç bir oyun başlatır. Başlarda işe yarayan oyun sayesinde her şey kısa süreliğine yoluna girer. Tam tükendikleri noktada bu sefer de karşılarına Zihni'nin oğlu Ersin çıkar. Ersin pastırma işinden erken yaşta zengin olmuş tatlı bir gençtir.
Tüm sıkıntıların üstüne onun ortaya çıkışı, Elibollar için ilaç gibi gelir. Her şey onlar için gerçek olamayacak kadar güzeldir. Bu sırada İstanbul'da da Murtaza deli gibi Fikri'yi aramaktadır ve kolay kolay vazgeçmeyeceği bellidir.
Tufan, Çiçek ve Cemil, Murtaza'dan kurtulmaya çalışırken, en çaresiz kaldıkları anda imdatlarına sürpriz bir isim yetişir. Planları tam başarıya ulaşacağı sırada her şey bir kez daha alt üst olacaktır.