Bizim Hikaye 63. yeni bölüm fragmanı yayında! Fikri’nin ağabeyi şok gerçeği açıklıyor!

Bizim Hikaye 63. yeni bölüm fragmanı bugün FOX TV'de ekrana geldi. Yeni fragmanda; Cemil ve Tufan da yakalanarak umudu Çiçek'e bağlıyorlar. Ama herkes teker teker yakalanıyor. Tufan Murtaza'ya Fikri'nin ona asla teslim olmayacağını söylüyor. Fikri'nin ağabeyinin karısını nikahtan kaçırdığı ortaya çıkıyor. Meğer ağabeyi bu nedenle ona öfke duyuyormuş. Barış dahil herkes duyduklarına inanamıyor. İşte Bizim Hikaye 63. yeni bölüm fragmanı...

BİZİM HİKAYE 63. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çocuklar yaşadıklarından kötü etkilenmiştir ve sakinleştirilmeleri çok zordur. Barış onları tekrar normale döndürmek için ilginç bir oyun başlatır. Başlarda işe yarayan oyun sayesinde her şey kısa süreliğine yoluna girer. Tam tükendikleri noktada bu sefer de karşılarına Zihni'nin oğlu Ersin çıkar. Ersin pastırma işinden erken yaşta zengin olmuş tatlı bir gençtir.

Tüm sıkıntıların üstüne onun ortaya çıkışı, Elibollar için ilaç gibi gelir. Her şey onlar için gerçek olamayacak kadar güzeldir. Bu sırada İstanbul'da da Murtaza deli gibi Fikri'yi aramaktadır ve kolay kolay vazgeçmeyeceği bellidir.

Tufan, Çiçek ve Cemil, Murtaza'dan kurtulmaya çalışırken, en çaresiz kaldıkları anda imdatlarına sürpriz bir isim yetişir. Planları tam başarıya ulaşacağı sırada her şey bir kez daha alt üst olacaktır.