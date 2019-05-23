Bizim Hikaye 70. final bölümü yayında! Sürpriz son! (Bizim Hikaye final bölümü izle)

Bizim Hikaye 70. final bölümü ile FOX TV’de ekrana geldi. Bizim Hikaye 70. final bölümünde; Fikri, Filiz'in sözleri ile yere yığılıp, herkesi şaşırtıyor. Ancak bu kötü olay iyi bir şeye sebep oluyor ve Fikri belki de ilk defa iyi bir baba olmayı düşünüyor. Filiz, bebeğini kucağına almadan ailesinin sorunlarının bitmesini istiyor. Bu sırada Hikmet hastaneden çıkıyor. Yeniden normal hayatına devam edebilmesi için ailesinin desteği de çok önemli. Cemil ile Çiçek evleniyor. Bu mutlu günde Filiz ansızın sancılanıyor ve nikahtan sonra soluğu hastanede alıyor herkes. Filiz'in eğlenceli doğum anları ve bebeğini kucağına aldığında yaşadığı mutluluksa görülmeye değer. Peki Bizim Hikaye 70. final bölümünde neler yaşandı? İşte Bizim Hikaye 70. final bölüm özeti…

Bizim Hikaye 70. final bölümü ile bu akşam seyirci karşına çıktı. Bizim Hikaye final bölümünde; Filiz babasına olan öfkesini dile getirirken, Fikri’nin bir anda yere yığılması her şeyi değiştiriyor. Filiz ve minibollar Fikri’nin yere düşüşünü bir bir şaşkınlıkla ve üzüntü ile karşılıyor. Ama Fikri’nin bu fenalaşması onda iyi yönde değişimlere zemin hazırlıyor. Öte yandan Rahmet’in Deniz ile sorunları, Tufan’ın pişmanlıkları derken yine herkesin kafası çok karışık ve Filiz onlara yardım etmeye çalışırken kendini kaybediyor. Ayrıca Hikmet de hastaneden çıkıyor. Ve Filiz ile Barış sonunda bebeklerini kucağına alıyorlar. Peki Bizim Hikaye 70. final bölümünde neler oldu? Bizim Hikaye 70. final bölümü ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

BİZİM HİKAYE FİNAL BÖLÜM ÖZETİ: BİZİM HİKAYE 70 BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fikri, evde kelepçelenmemek için ev halkından kaçarken Filiz ve Barış’a rastlıyor. Filiz, omuzlarındaki yükleri bir bir indirerek babasının sorumsuzluğundan dem vuruyor. Fikri, Filiz’i dinlerken kalbini tutarak fenalaşıyor ve yere yığılıyor. Barış ilk müdahaleyi yaparken Kiraz ve Fiko babalarına bir şey olduğunu anlayıp yıkılıyorlar. Fikri’nin bu fenalaşması ve yeniden hayata dönmesi onda bazı şeyleri değiştiriyor. Fikri belki de ilk kez iyi bir baba olmayı düşünüyor. Fikri’nin ölümden dönmesi onu akıllandırıyor.

BİZİM HİKAYE FİNAL BÖLÜMÜ İZLE

HİKMET HASTANEDEN ÇIKIYOR

Filiz bebeği dünyaya gelmeden kardeşlerinin hayatını yoluna sokmak istiyor. Bu sırada Hikmet hastaneden çıkıyor. Filiz kardeşinin yeniden normal hayata adapte olmasını istiyor. Rahmet ile gelgitli aşkı yüzünden zor günler geçiriyor. Son kıskandırma oyunundan da tam sonuç alamayan Rahmet’in dertleri bitmiyor. Minibollar ise yine okulla ilgili sorunlar yaşıyorlar. Filiz bir kez daha hepsine yetişmekte zorlanıyor.

FİLİZ ANNE OLUYOR

Filiz sorunları ile savaşmaya çalışırken hamileliği de ilerliyor. Bir de Çiçek ile Cemil için mutlu son vakti geliyor. Nikah masasına oturan çifte restoranda ufak bir kutlama organize ediliyor. Filiz nikah sırasında fenalaşıyor ve acilen doğuma götürülüyor. Filiz hastanede doğuma hazırlanırken sancılarla zor anlar yaşıyor. Barış heyecandan Filiz’in doğumuna girmek istemiyor. Filiz bir yandan onu öfke ile paylarken diğer yandan can cekişiyor. Bir de doğuma Neslihan girince ortalık iyice karşıyor. Filiz öfke ile Barış’ı yerden yere vuruyor. Ama tüm bu kargaşa doğum anı gerçekleşince son buluyor. Filiz doğumdan sonra odasına çıkarılıyor ve bebeği de kucağına veriliyor. Filiz ve Barış kızlarını sonunda kucaklarına alıyorlar. Bir de onları bekleyen yeni bir sürpriz var.