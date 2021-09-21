Boşanma sürecini 57 milyon dolarlık Malibu’daki evinde geçirdi

Milyarder rapçi Kanye West, Kim Kardashian'dan boşanırken kutu benzeri bir Malibu evine 57.25 milyon dolar verdi.

Sozcu.com.tr

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Eğlence dünyasının gözde çifti, son zamanlarda boşanma haberleriyle sık sık gündeme geldi. Boşanmaya ikna olmakta zorlanan West’in yeni albümünde de Kardashian ile ayrılığına atıfta bulunan şarkıları dikkat çekti.

Ayrılık sürecini atlatmakta zorlanan West bu sırada Malibu’da kutu gibi bir ev almış. Pazartesi sabahı Zillow Gone Wild’ın Instagram sayfasına “Kanye bir otoparkta yaşıyor” yazıldı. Biri, “Terk edilmiş klinik görünümünü seviyor” diye yazarken, bir diğeri de “Kült bir lider için üst düzey bir sığınak gibi görünüyor” diye ekledi.

Evin West’e ait olduğu kanıtlanamasa da Kanye’nin giyim markası Yeezy ile ve diğer şirketleri aynı binaya kayıtlı görünüyor.

3,665 metrekarelik ev, ödüllü mimar Tadao Ando tarafından tasarlanmış. Mülkün başlangıçta 75 milyon dolar değerinde olduğu söylendi.

Puerco Plajı’ndaki üç katlı ev, 2013 yılında 0.13 dönümlük bir sahil üzerine inşa edildi. Şehir kayıtlarına göre, plaja bakan büyük, cam döner bir kapısı, bir garajı, dört yatak odası ve beş banyosu var.

Ev daha önce Ashley Olsen’in eski erkek arkadaşı Richard Sachs’a aitti. Kayıtlara göre, mülk ondan önce seslendirme sanatçısı Edie Boddicker ve kocası, besteci Michael Boddicker’a aitti.

West ve Kardashian, şubat ayında boşanma davası açtılar. O zamandan beri West, adını yasal olarak Ye olarak değiştirmek için evrak gönderdi. Ayrıca, son albümü “Donda”yı kaydederken kısa bir süre Irina Shayk ile çıktı ve bu süre zarfında Atlanta’nın Mercedes-Benz Stadyumu’ndaki bir odada kaldı. Çiftin, geçen ayın sonlarında ilişkilerini yeniden inşa etmeye çalıştıkları söylendi.

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